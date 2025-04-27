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Стены с секретом: выбираем необычную штукатурку, которая удивит гостей

2:15
Недвижимость

Хотите сделать интерьер уникальным и стильным, не прибегая к скучным обоям или обычной краске? Декоративная штукатурка станет идеальным решением для отделки стен в вашем доме.

Декоративная штукатурка
Фото: freepik by rawpixel-com is licensed under https://www.freepik.com
Декоративная штукатурка

Чем хороша декоративная штукатурка

Этот материал создаёт особую текстуру поверхности, имитируя камень, бетон, шелк и даже песок. Штукатурка может быть сухой или уже готовой к применению. Её легко наносить на любые поверхности: бетон, кирпич, гипсокартон и дерево.

Преимущества штукатурки очевидны:

  • Улучшает звукоизоляцию.
  • Устойчива к влаге и температурным перепадам.
  • Маскирует дефекты стен.
  • Легко моется.
  • Не впитывает запахи.
  • Дышащий материал.
  • Долговечность и декоративность.

Какие бывают виды декоративной штукатурки

  • Акриловая: Эластичная, универсальная, можно окрасить в любой цвет.
  • Минеральная: Состоит из природных элементов — цемента, глины, каменной крошки.
  • Силиконовая: Самая долговечная и эластичная. Высокая стоимость оправдывается безупречными качествами.
  • Силикатная: Очень прочная, но применяется чаще для внешних работ, так как содержит жидкое стекло.

Особые виды декоративных покрытий:

  • Венецианская штукатурка: Эффект мрамора, наносится многослойно и требует профессионализма.
  • Марсельский воск: Создаёт гладкую поверхность с рельефом, идеально для стиля прованс или кантри.
  • Короед: Фактура, напоминающая древесину, поражённую жуками.
  • Кракелюр: Поверхность выглядит растрескавшейся и состаренной.
  • Мокрый шелк: Придаёт стене эффект переливчатой ткани.
  • Морской бриз: Воссоздает текстуру песка и морских волн.

Как правильно выбрать штукатурку для разных комнат

Для влажных зон (ванные, кухни, коридоры) подойдёт силиконовая или акриловая штукатурка. В спальнях и гостиных можно экспериментировать с фактурой, выбирая мелкозернистые смеси для небольших помещений и крупнозернистые — для просторных.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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