Стены с секретом: выбираем необычную штукатурку, которая удивит гостей

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите сделать интерьер уникальным и стильным, не прибегая к скучным обоям или обычной краске? Декоративная штукатурка станет идеальным решением для отделки стен в вашем доме.

Фото: freepik by rawpixel-com is licensed under https://www.freepik.com Декоративная штукатурка

Чем хороша декоративная штукатурка

Этот материал создаёт особую текстуру поверхности, имитируя камень, бетон, шелк и даже песок. Штукатурка может быть сухой или уже готовой к применению. Её легко наносить на любые поверхности: бетон, кирпич, гипсокартон и дерево.

Преимущества штукатурки очевидны:

Улучшает звукоизоляцию.

Устойчива к влаге и температурным перепадам.

Маскирует дефекты стен.

Легко моется.

Не впитывает запахи.

Дышащий материал.

Долговечность и декоративность.

Какие бывают виды декоративной штукатурки

Акриловая: Эластичная, универсальная, можно окрасить в любой цвет.

Минеральная: Состоит из природных элементов — цемента, глины, каменной крошки.

Силиконовая: Самая долговечная и эластичная. Высокая стоимость оправдывается безупречными качествами.

Силикатная: Очень прочная, но применяется чаще для внешних работ, так как содержит жидкое стекло.

Особые виды декоративных покрытий:

Венецианская штукатурка: Эффект мрамора, наносится многослойно и требует профессионализма.

Марсельский воск: Создаёт гладкую поверхность с рельефом, идеально для стиля прованс или кантри.

Короед: Фактура, напоминающая древесину, поражённую жуками.

Кракелюр: Поверхность выглядит растрескавшейся и состаренной.

Мокрый шелк: Придаёт стене эффект переливчатой ткани.

Морской бриз: Воссоздает текстуру песка и морских волн.

Как правильно выбрать штукатурку для разных комнат

Для влажных зон (ванные, кухни, коридоры) подойдёт силиконовая или акриловая штукатурка. В спальнях и гостиных можно экспериментировать с фактурой, выбирая мелкозернистые смеси для небольших помещений и крупнозернистые — для просторных.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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