Стены с секретом: выбираем необычную штукатурку, которая удивит гостей

Хотите сделать интерьер уникальным и стильным, не прибегая к скучным обоям или обычной краске? Декоративная штукатурка станет идеальным решением для отделки стен в вашем доме.
Этот материал создаёт особую текстуру поверхности, имитируя камень, бетон, шелк и даже песок. Штукатурка может быть сухой или уже готовой к применению. Её легко наносить на любые поверхности: бетон, кирпич, гипсокартон и дерево.
Преимущества штукатурки очевидны:
Для влажных зон (ванные, кухни, коридоры) подойдёт силиконовая или акриловая штукатурка. В спальнях и гостиных можно экспериментировать с фактурой, выбирая мелкозернистые смеси для небольших помещений и крупнозернистые — для просторных.
Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").
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Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.