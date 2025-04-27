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Шифер ломается не просто так: вот главная ошибка при монтаже

2:04
Недвижимость

Не каждый шифер одинаково безопасен. Например, старый асбест-амфиболовый шифер признан опасным канцерогеном и запрещён в России и ЕС. Покупать такой с рук не стоит. Лучше выбирать более безопасные варианты:

шифер
Фото: https://commons.wikimedia.org by Voda4u, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
шифер

Асбест-хризотиловый шифер требует полной защиты тела, глаз и органов дыхания от пыли во время резки и сверления.

Фиброцементный шифер безопасен для рук, но пыль при обработке может вызвать раздражение, поэтому глаза и дыхательные пути тоже нужно защитить.

Подготовка к монтажу

Шифер тяжёлый (12-13 кг на кв. м.) и хрупкий. Это требует грамотной подготовки:

  • Обувь с нескользящей подошвой, страховка и защитные каски.
  • Продуманная подача листов на крышу с помощью тали или специальных деревянных направляющих.
  • Деревянный брус 60х60 мм для обрешётки, доски, мембрана для гидроизоляции и пароизоляции, болгарка и дрель с победитовым сверлом.

Создание прочного основания

Для кровельного "пирога" важно:

  • Установить стропила (свес от 5 см).
  • Уложить слой гидро- и пароизоляции (подойдёт рубероид или современная мембрана).
  • Смонтировать ровную и прочную обрешётку без перепадов высот.
  • Обработать древесину антисептиком, чтобы избежать деформаций.

Правильная укладка

Секрет надёжного монтажа шифера — тщательное планирование:

  • Сделайте предварительную раскладку на бумаге с указанием отверстий и нахлёстов.
  • Нарежьте и просверлите отверстия заранее на земле.
  • Укладывайте шифер снизу вверх, начиная с целых листов, со смещением каждого следующего ряда.
  • Крепите листы кровельными саморезами или гвоздями, подложив резиновые шайбы, чтобы избежать повреждений.

Следуя этим советам, вы защитите себя и свою крышу от неприятных сюрпризов.

Уточнения

Шифер (от нем. Schiefer - сланец) — строительный материал, плоские или волнистые плиты небольших размеров.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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