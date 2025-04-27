Шифер ломается не просто так: вот главная ошибка при монтаже

Не каждый шифер одинаково безопасен. Например, старый асбест-амфиболовый шифер признан опасным канцерогеном и запрещён в России и ЕС. Покупать такой с рук не стоит. Лучше выбирать более безопасные варианты:
Асбест-хризотиловый шифер требует полной защиты тела, глаз и органов дыхания от пыли во время резки и сверления.
Фиброцементный шифер безопасен для рук, но пыль при обработке может вызвать раздражение, поэтому глаза и дыхательные пути тоже нужно защитить.
Шифер тяжёлый (12-13 кг на кв. м.) и хрупкий. Это требует грамотной подготовки:
Для кровельного "пирога" важно:
Секрет надёжного монтажа шифера — тщательное планирование:
Следуя этим советам, вы защитите себя и свою крышу от неприятных сюрпризов.
Шифер (от нем. Schiefer - сланец) — строительный материал, плоские или волнистые плиты небольших размеров.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.