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Туалет идеально чист, но запах не уходит? Вот реальная причина

2:25
Недвижимость

Кажется, вы постоянно моете унитаз и держите санузел в идеальном состоянии, а неприятный запах не исчезает. Почему это происходит и как устранить источник проблемы?

Уборка в ванной
Фото: Flickr by Aqua Mechanical, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уборка в ванной

Что на самом деле вызывает запах в туалете

Считается, что запах в туалете связан с недостаточной гигиеной. На самом деле причины обычно глубже:

  • Дефекты сантехнического оборудования.
  • Проблемы гидрозатвора.
  • Засоры в системе канализации.
  • Плохая вентиляция.

Как сантехника становится источником запаха

Часто причина неприятного запаха кроется в незаметной протечке между унитазом и канализацией. Трещины и подтёки в трубах могут быть почти невидимыми, но именно они создают атмосферу канализационного запаха. Проверяйте гофру и соединения труб регулярно.

Пересохший гидрозатвор

Гидрозатвор — это водяной барьер, защищающий дом от запахов канализации. Если вода в нём испаряется, то неприятный запах легко проходит в комнату. Такая проблема появляется после длительного отсутствия, а решается просто сливом воды или использованием масла, замедляющего испарение.

Когда вина в засоре

Использование туалета не по назначению приводит к засорам. Бумага, остатки еды и влажные салфетки блокируют слив и способствуют появлению неприятного запаха. Если вода плохо уходит, значит, есть засор, который необходимо срочно устранить.

Засор общедомового стояка

Иногда проблема не в вашей квартире, а в общем стояке дома. Признаки засора: шум в трубах, вода плохо сходит не только в туалете, но и в других санузлах. Узнайте у соседей, если проблема общая — потребуется помощь специалистов.

Проблемы вентиляции

Нарушенная вентиляция также приводит к неприятным запахам. Проверьте вентканалы и решетки. Лист бумаги поможет быстро определить, эффективно ли работает ваша вентиляция.

Особенность совмещённых санузлов

Запах в совмещённом санузле может исходить не только от унитаза, но и от засора в ванной, раковине или даже от плесени в стиральной машине. Проверьте все места скопления грязи и регулярно проветривайте бытовую технику.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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