Чем подклеить обои, если они отклеились через неделю

Обои отклеились сразу после ремонта или спустя несколько лет? Такое бывает нередко и по ряду причин.
Даже стена с трубами отопления способна стать причиной отслоения.
Спорные ситуации можно решить с помощью "жидких гвоздей" или суперклея, но лучше их избегать.
Совет: двусторонний скотч на бумажной основе тоже может помочь.
Обо́и - вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
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Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.