Чем подклеить обои, если они отклеились через неделю

Обои отклеились сразу после ремонта или спустя несколько лет? Такое бывает нередко и по ряду причин.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обои

Основные причины отклеивания

Неправильная подготовка стен: трещины, сколы, неочищенная пыль.

Некачественный или неподходящий клей.

Несоблюдение техники нанесения.

Неверные условия сушки: сырость, сквозняки, отопление.

Даже стена с трубами отопления способна стать причиной отслоения.

Чем подклеить обои

Обойный клей — лучшее решение для больших участков.

Спецклей для швов — густой состав для стыков и мелких деталей.

ПВА поможет при отсутствии других вариантов, но может пожелтеть.

Клей-карандаш идеален для мелких работ.

Клейстер из крахмала — натуральная альтернатива.

Спорные ситуации можно решить с помощью "жидких гвоздей" или суперклея, но лучше их избегать.

Как подклеить стыки

Зачистите поверхность от крошения.

Нанесите клей кистью на обе стороны.

Прижмите и прокатайте валиком.

Удалите излишки клея.

Совет: двусторонний скотч на бумажной основе тоже может помочь.

Уточнения

Обо́и - вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



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