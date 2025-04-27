Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уловка для аэропорта: как легко обмануть весы на регистрации и не переплатить за сумку
Альтернативная реальность Наташи Королёвой: если бы не сцена, то что? Ответ певицы удивил всех!
Почки не прощают ошибок: как уберечь их, пока не стало поздно
Клубничный десерт, который буквально тает во рту: рецепт простого и изысканного рулета
Как защитить помидоры от гибели, если нет времени на долгий уход
Кошачье сердце не обманешь: кого они выбирают, даже если мы этого не замечаем
Туалет идеально чист, но запах не уходит? Вот реальная причина
Очередная загадка Марса: ученые выяснили, что нагревало планету
Признание Дюжева: почему фильмы 90-х были такими ужасными — горькая правда о киноиндустрии

Чем подклеить обои, если они отклеились через неделю

Недвижимость

Обои отклеились сразу после ремонта или спустя несколько лет? Такое бывает нередко и по ряду причин.

Обои
Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Обои

Основные причины отклеивания

  • Неправильная подготовка стен: трещины, сколы, неочищенная пыль.
  • Некачественный или неподходящий клей.
  • Несоблюдение техники нанесения.
  • Неверные условия сушки: сырость, сквозняки, отопление.

Даже стена с трубами отопления способна стать причиной отслоения.

Чем подклеить обои

  • Обойный клей — лучшее решение для больших участков.
  • Спецклей для швов — густой состав для стыков и мелких деталей.
  • ПВА поможет при отсутствии других вариантов, но может пожелтеть.
  • Клей-карандаш идеален для мелких работ.
  • Клейстер из крахмала — натуральная альтернатива.

Спорные ситуации можно решить с помощью "жидких гвоздей" или суперклея, но лучше их избегать.

Как подклеить стыки

  • Зачистите поверхность от крошения.
  • Нанесите клей кистью на обе стороны.
  • Прижмите и прокатайте валиком.
  • Удалите излишки клея.

Совет: двусторонний скотч на бумажной основе тоже может помочь.

Уточнения

Обо́и - вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Никто не верил, но: человечество нашло Атлантиду, спешите видеть
Наука и техника
Никто не верил, но: человечество нашло Атлантиду, спешите видеть Аудио 
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Авто
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов Аудио 
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Еда и рецепты
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Последние материалы
Туалет идеально чист, но запах не уходит? Вот реальная причина
Очередная загадка Марса: ученые выяснили, что нагревало планету
Признание Дюжева: почему фильмы 90-х были такими ужасными — горькая правда о киноиндустрии
Запотевание окон — это не норма: исправь за 15 минут
Лучший снаряд для прокачки всего тела: повышает тестостерон и развивает силу
Туркменистан упростит въезд: как оформить электронную визу без лишней бюрократии
Россия обогнала всех: Европа снова делает ставку на российские удобрения
Высокий холестерин — не всегда приговор: что показало новое исследование
Королевский сад без замков: как сделать свой Петергоф в обычном дворе
Когда собака плачет во сне: нежный сигнал души или тревожный звоночек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.