Ситуация, когда унитаз вдруг перестаёт нормально работать, способна всерьёз испортить настроение. Но не всегда нужно сразу вызывать сантехника. Многие неисправности вполне можно устранить своими руками. Разберёмся, почему вода в бачок поступает плохо, и как вернуть всё в норму.
Бачок унитаза — простая система: герметичная ёмкость с крышкой, впускным клапаном для подачи воды и сливным механизмом внутри. Поплавок регулирует уровень воды, перекрывая поток, когда бак заполнен. А в случае поломки система перелива предотвращает переполнение.
Медленный набор воды или её отсутствие чаще всего вызывается:
Поплавки бывают двух типов:
Если проблема возникла из-за сильного перетягивания деталей, аккуратно разберите систему, почистите и соберите снова, избегая чрезмерного усилия.
Иногда бачок наполняется, но вода не уходит из-за засора сливного механизма. Тогда нужно почистить слив, чтобы восстановить работу системы.
Чтобы избежать подобных проблем:
Хло́рная и́звесть (белильная известь, в просторечии хло́рка) — смешанный хлорид-гипохлорит кальция или техническая смесь гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.