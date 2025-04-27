Правильная затирка для ванной: где все ошибаются

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите, чтобы плитка в доме радовала глаз долго? Тогда без правильной затирки не обойтись. Она не только защищает швы от влаги и грязи, но и делает отделку эстетичной. А ещё - позволяет скрыть мелкие дефекты. Но как выбрать подходящий состав?

Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian Ванная комната

Почему затирка — это важно

Плитку кладут не вплотную: между элементами обязательно остаются зазоры. Если их оставить пустыми, в них будет скапливаться влага и грязь, а это прямой путь к плесени. Затирка герметизирует швы, продлевает жизнь клею и самим плиткам.

Дополнительные плюсы:

Скрывает неровности и сколы.

Делает интерьер завершённым.

Помогает объединить разные фактуры плитки.

Выделяет геометрию укладки за счёт цветных швов.

Какие бывают виды затирки

Цементная. Самый доступный вариант. Подходит для большинства помещений, экологична, но цветовая гамма ограничена, а влагостойкость — средняя.

Эпоксидная. Идеальна для помещений с постоянной влажностью. Яркие оттенки, высокая прочность, но сложна в нанесении и стоит дороже.

Силиконовая. Отличный выбор для ванных комнат: легко наносится, устойчива к плесени, бывает разных цветов. Минус — не для улицы.

Латексная. Чистую латексную затирку используют редко — она дорогая. Чаще латекс добавляют к цементным смесям для повышения эластичности.

Фурановая. Прочная, устойчивая к химии, но выделяет вредные вещества — для жилых помещений не годится.

Как выбрать затирку под конкретные условия

Кухня — цементная смесь.

Ванная — эпоксидная или силиконовая фуга.

Балкон — морозостойкая затирка.

Для пола лучше брать прочные составы: цементные с добавками или эпоксидные. Светлые цвета стоит избегать — на полу затирка быстро загрязняется.

По типу плитки

Глянцевая плитка — аккуратные цементные составы без абразива.

Мозаика или стекло — эпоксидная затирка.

Пористый керамогранит — цементная смесь.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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