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Правильная затирка для ванной: где все ошибаются

2:21
Недвижимость

Хотите, чтобы плитка в доме радовала глаз долго? Тогда без правильной затирки не обойтись. Она не только защищает швы от влаги и грязи, но и делает отделку эстетичной. А ещё - позволяет скрыть мелкие дефекты. Но как выбрать подходящий состав?

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian
Ванная комната

Почему затирка — это важно

Плитку кладут не вплотную: между элементами обязательно остаются зазоры. Если их оставить пустыми, в них будет скапливаться влага и грязь, а это прямой путь к плесени. Затирка герметизирует швы, продлевает жизнь клею и самим плиткам.

Дополнительные плюсы:

  • Скрывает неровности и сколы.
  • Делает интерьер завершённым.
  • Помогает объединить разные фактуры плитки.
  • Выделяет геометрию укладки за счёт цветных швов.

Какие бывают виды затирки

  • Цементная. Самый доступный вариант. Подходит для большинства помещений, экологична, но цветовая гамма ограничена, а влагостойкость — средняя.
  • Эпоксидная. Идеальна для помещений с постоянной влажностью. Яркие оттенки, высокая прочность, но сложна в нанесении и стоит дороже.
  • Силиконовая. Отличный выбор для ванных комнат: легко наносится, устойчива к плесени, бывает разных цветов. Минус — не для улицы.
  • Латексная. Чистую латексную затирку используют редко — она дорогая. Чаще латекс добавляют к цементным смесям для повышения эластичности.
  • Фурановая. Прочная, устойчивая к химии, но выделяет вредные вещества — для жилых помещений не годится.

Как выбрать затирку под конкретные условия

  • Кухня — цементная смесь.
  • Ванная — эпоксидная или силиконовая фуга.
  • Балкон — морозостойкая затирка.
  • Для пола лучше брать прочные составы: цементные с добавками или эпоксидные. Светлые цвета стоит избегать — на полу затирка быстро загрязняется.

По типу плитки

  • Глянцевая плитка — аккуратные цементные составы без абразива.
  • Мозаика или стекло — эпоксидная затирка.
  • Пористый керамогранит — цементная смесь.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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