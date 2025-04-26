Выгорание от сканди и бежевого? Ар-деко — главный тренд в интерьере в 2025 году

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Нет, ар-деко не вернулся внезапно. Он возвращался, можно сказать, на цыпочках, но теперь он повсюду и сразу.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Catarina1887, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ комната с высоким потолком

ТикТок показывает витрины, полные глянцевого хрома и шевронов, Pinterest подсовывает изгибы в стиле 30-х, а дизайнеры будто в унисон вспоминают павлинов, солнечные лучи и веера. Почему? Кто-то считает это реакцией на выгорание в минимализме. Кто-то — нормальной фазой модного маятника.

Ар-деко: расплывчатый стиль с очень конкретной энергетикой

Как описать ар-деко? Он гламурный, яркий, эксцентричный. Это стиль, в котором геометрия — не просто узор, а ритм. Линии чёткие, формы массивные, хром блестит, золото сверкает, а палитра — хоть и насыщенная, но благородно приглушённая: умбра, мох, глубокий бордо.

Симметрия и орнаменты — как в ювелирных изделиях Cartier, архитектура — как в Крайслер-билдинге. Сам Джон Малкович в 90-х назвал это здание "блестяще эксцентричным" — и в этом, кажется, суть всего деко.

Век машин и гладких поверхностей

Ар-деко родился в Париже в 1925 году на Международной выставке декоративного искусства. Но его корни — в футуризме, кубизме, баухаусе и модерне. Это был стиль будущего, которое уже наступило. Без звериных арок и тоски по классике, зато с радиоприёмниками, автомобилями и заводами.

Почему он исчез — и почему вернулся

Депрессия 30-х смыла с фасадов и интерьеров то, что делало деко столь драматичным. Роскошь стала непозволительной. В эпоху сдержанности деко казался слишком театральным. Но теперь, спустя почти век, театральность снова в цене. В мире, уставшем от стерильности и функционала, хочется игры. Хочется роскоши, но без тяжеловесности. Деко дает именно это: богатство без пафоса, красоту без скуки, эффектность без хаоса.

Уточнения

Ар-деко́ (фр. art déco, дословно — «декоративное искусство») или просто деко́ — стиль в искусстве стран Западной Европы и Америки первой половины XX века.



Джон Гэ́вин Ма́лкович — американский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, кинопродюсер. Лауреат премии «Эмми», а также номинант на «Оскар», «Тони» и «Золотой глобус».



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