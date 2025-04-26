Так просто, что кажется шуткой: как фольга спасла мой сигнал Wi-Fi

Обычно мы используем алюминиевую фольгу для запекания, хранения остатков еды или защиты против подгорания. Но мало кто знает, что этот сверкающий рулон, который пылится где-то на кухне, может буквально спасти ваш интернет.
Оказывается, фольга не просто отражает тепло. Она умеет управлять электромагнитными волнами — а значит, может улучшить сигнал Wi-Fi. Эта идея уже стала вирусной в соцсетях, а за ней стоят не просто случайные советы из интернета, а реальные научные исследования.
В 2017 году учёные из Дартмутского колледжа и Колумбийского университета провели серию экспериментов, доказав: алюминиевая фольга способна перенаправлять сигнал от Wi-Fi-роутера, усиливая его в нужных точках квартиры. Это не магия, а физика — фольга действует как пассивный рефлектор, концентрируя волны в определённом направлении.
Разумеется, у метода есть и побочный эффект: усилив сигнал в одной комнате, вы можете ослабить его в другой. Но если у вас постоянные "мёртвые зоны" или Wi-Fi сходит с ума на кухне или в спальне — этот способ точно стоит попробовать.
Возьмите лист алюминиевой фольги и придайте ему форму изогнутой тарелки — как у спутниковой антенны. Поместите эту конструкцию за роутером или антенной, чтобы сигнал отражался в нужную сторону.
Если роутер с антеннами — можно обернуть одну из них фольгой, чтобы направить сигнал точечно.
Немного поэкспериментируйте с углом и формой — иногда даже небольшой изгиб меняет результат.
Исследования показали, что правильно размещённая фольга может увеличить сигнал Wi-Fi на 55% в нужной зоне — и да, до 63% снизить его в ненужной. Так что если вы хотите прокачать интернет именно в рабочем уголке или игровой зоне — это реально рабочий способ.
Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.
Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?