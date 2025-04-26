Так просто, что кажется шуткой: как фольга спасла мой сигнал Wi-Fi

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обычно мы используем алюминиевую фольгу для запекания, хранения остатков еды или защиты против подгорания. Но мало кто знает, что этот сверкающий рулон, который пылится где-то на кухне, может буквально спасти ваш интернет.

Фото: Wikimedia Commons by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wi-Fi роутер

Оказывается, фольга не просто отражает тепло. Она умеет управлять электромагнитными волнами — а значит, может улучшить сигнал Wi-Fi. Эта идея уже стала вирусной в соцсетях, а за ней стоят не просто случайные советы из интернета, а реальные научные исследования.

Как фольга влияет на сигнал

В 2017 году учёные из Дартмутского колледжа и Колумбийского университета провели серию экспериментов, доказав: алюминиевая фольга способна перенаправлять сигнал от Wi-Fi-роутера, усиливая его в нужных точках квартиры. Это не магия, а физика — фольга действует как пассивный рефлектор, концентрируя волны в определённом направлении.

Разумеется, у метода есть и побочный эффект: усилив сигнал в одной комнате, вы можете ослабить его в другой. Но если у вас постоянные "мёртвые зоны" или Wi-Fi сходит с ума на кухне или в спальне — этот способ точно стоит попробовать.

Как именно использовать фольгу

Возьмите лист алюминиевой фольги и придайте ему форму изогнутой тарелки — как у спутниковой антенны. Поместите эту конструкцию за роутером или антенной, чтобы сигнал отражался в нужную сторону.

Если роутер с антеннами — можно обернуть одну из них фольгой, чтобы направить сигнал точечно.

Немного поэкспериментируйте с углом и формой — иногда даже небольшой изгиб меняет результат.

Исследования показали, что правильно размещённая фольга может увеличить сигнал Wi-Fi на 55% в нужной зоне — и да, до 63% снизить его в ненужной. Так что если вы хотите прокачать интернет именно в рабочем уголке или игровой зоне — это реально рабочий способ.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.



Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance.



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