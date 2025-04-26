Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смола от тополя прилипла к машине? Вот что нужно сделать немедленно
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Воображаемые миры, реальные последствия: незаметный синдром XXI века
Шоколадный ретро-батончик с секретом: этот ингредиент перенесет вас во вкус детства
Так просто, что кажется шуткой: как фольга спасла мой сигнал Wi-Fi
Не дайте холодам украсть ваш урожай: советы по защите растений
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Анна Хилькевич объяснила, как ей удаётся совмещать материнство и работу
Валютный шторм? Доллар отчаянно сопротивляется

Ни уксус, ни сода: лучший способ удалить жир с духовки

2:01
Недвижимость

Нет ничего более утомительного, чем борьба с жиром в духовке. Эти липкие, тёмные наслоения будто намертво прилипают к стенкам и решёткам, не реагируя ни на какие чистящие средства. Всё потому, что под действием высоких температур капли масла и жира буквально впекаются в поверхность.

Кухня с газовой плитой
Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухня с газовой плитой

Почему жир так въедается — и почему обычные средства бессильны

Во время запекания жир испаряется, а потом снова оседает — только уже не в виде жидкости, а как липкая, тёмная плёнка. Эти отложения со временем обугливаются и становятся всё сложнее для удаления. И если не чистить регулярно, можно не заметить, как запах гари становится фоновым, а новая запечённая курица почему-то вдруг начинает пахнуть старым маслом.

Не сода и не уксус: лучшее домашнее средство, которое уже есть у вас на кухне

Не нужно покупать дорогие спреи или надевать респиратор. Секрет — в обычном лимоне. Да, именно он способен победить кухонный жир, не оставляя ни следа — ни на стенках, ни в воздухе.

Разрежьте лимон пополам и вотрите мякоть прямо в загрязнённую поверхность. Дайте соку поработать 10-15 минут, а затем смойте всё губкой. Лимонная кислота не просто растворяет грязь, она дезинфицирует и при этом не вредит металлу или эмали. А если слегка прогреть духовку перед нанесением — эффект будет в два раза мощнее.

В результате — не только чистота, но и лёгкий цитрусовый аромат на всей кухне. Без едкой химии, без запаха чистящих средств, без раздражённой кожи рук.

Как не допустить жирной катастрофы снова

Хорошая привычка — протирать духовку хотя бы раз в неделю. Если готовите часто — можно и после каждого использования. Подложите под блюда фольгу или лоток — это простой способ не дать жирам пролиться на дно.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Садоводство, цветоводство
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода Аудио 
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Наука и техника
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм Аудио 
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Последние материалы
Пять тревожных сигналов машины, которые игнорировать нельзя
Внезапная смерть во сне: 4 причины, которые чаще всего виноваты
Ни уксус, ни сода: лучший способ удалить жир с духовки
Страховка для трезвых водителей: новый полис, о котором пока никто не знает
Лает в пустоту? Вот что на самом деле тревожит вашу собаку
Почему нельзя ломать ветки сирени: разрушительные последствия для растения
Оперативная память без питания: китайский прорыв, который удивит всех
Забудьте об овсянке: эти 5 фруктов — чемпионы по содержанию клетчатки
Почему самозапрет на кредиты не защищает ваши сбережения — эксперт объясняет
Ради неё и едут в Пескару: чем славится этот итальянский город
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.