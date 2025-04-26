Ни уксус, ни сода: лучший способ удалить жир с духовки

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Нет ничего более утомительного, чем борьба с жиром в духовке. Эти липкие, тёмные наслоения будто намертво прилипают к стенкам и решёткам, не реагируя ни на какие чистящие средства. Всё потому, что под действием высоких температур капли масла и жира буквально впекаются в поверхность.

Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кухня с газовой плитой

Почему жир так въедается — и почему обычные средства бессильны

Во время запекания жир испаряется, а потом снова оседает — только уже не в виде жидкости, а как липкая, тёмная плёнка. Эти отложения со временем обугливаются и становятся всё сложнее для удаления. И если не чистить регулярно, можно не заметить, как запах гари становится фоновым, а новая запечённая курица почему-то вдруг начинает пахнуть старым маслом.

Не сода и не уксус: лучшее домашнее средство, которое уже есть у вас на кухне

Не нужно покупать дорогие спреи или надевать респиратор. Секрет — в обычном лимоне. Да, именно он способен победить кухонный жир, не оставляя ни следа — ни на стенках, ни в воздухе.

Разрежьте лимон пополам и вотрите мякоть прямо в загрязнённую поверхность. Дайте соку поработать 10-15 минут, а затем смойте всё губкой. Лимонная кислота не просто растворяет грязь, она дезинфицирует и при этом не вредит металлу или эмали. А если слегка прогреть духовку перед нанесением — эффект будет в два раза мощнее.

В результате — не только чистота, но и лёгкий цитрусовый аромат на всей кухне. Без едкой химии, без запаха чистящих средств, без раздражённой кожи рук.

Как не допустить жирной катастрофы снова

Хорошая привычка — протирать духовку хотя бы раз в неделю. Если готовите часто — можно и после каждого использования. Подложите под блюда фольгу или лоток — это простой способ не дать жирам пролиться на дно.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



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