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Все готовили на газу, пока не увидели это: миллионы переходят на индукцию

2:05
Недвижимость

Когда дизайнеры из HS Design Studio опубликовали на YouTube видео, сравнивающее газовые и индукционные плиты, казалось, что это будет очередной ролик о бытовой технике. Но обсуждение моментально вышло за рамки: начался настоящий спор о будущем кухни.

Приготовление пищи на индукционной печи
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Приготовление пищи на индукционной печи

Почему индукция? Ответ в точности и безопасности

Авторы видео объяснили, что индукционная плита работает иначе: вместо открытого огня она использует электромагнитное поле, которое нагревает только саму посуду. Это позволяет вскипятить воду в три раза быстрее, чем на газу.

Но главная сила индукции — не только в скорости. Это ещё и про точность: можно тушить блюда на минимальном огне, не рискуя испортить текстуру или вкус. Даже на топовой газовой панели такой контроль недостижим. А ещё - никакого жара по всей кухне и ожогов от случайного прикосновения. Варочная поверхность остаётся прохладной, и это особенно ценно, если в доме дети.

Больше никакой гари, дыма и риска для лёгких

Пока одни обсуждают удобство, другие обращают внимание на более тревожный аспект: газовые плиты ухудшают качество воздуха в доме. Выделяются токсичные пары, которые могут спровоцировать развитие астмы. Индукция лишена этих недостатков. Её не нужно вентилировать, она не коптит, не сушит воздух, не загрязняет дом.

Готовка становится тише, чище и, как бы пафосно это ни звучало, экологичнее. Один из комментаторов под видео признался: сначала был за газ, но после просмотра понял, что забота о здоровье и планете важнее старых привычек.

Есть ли у индукции недостатки?

Конечно, у индукции есть и минусы — как минимум, необходимость в отдельной розетке на 220 В. Но многие современные модели решают эту проблему. Более того, покупка такой плиты может обойтись на треть дешевле.

Уточнения

Индукционная плита — кухонная электрическая плита, разогревающая непосредственно железосодержащую посуду (а не конфорку, как в случае с традиционной плитой) индуцированными вихревыми токами, создаваемыми высокочастотным магнитным полем частотой 20-100 кГц.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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