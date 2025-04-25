Актриса Дайан Китон сделала белую кухню самой яркой частью дома — и вы можете повторить

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белая кухня — это классика, но актриса Дайан Китон доказала: даже такой нейтральный фон может превратиться в настоящее произведение искусства. Всё, что нужно, — немного цвета, но не в краске или плитке, как принято, а в… тарелках.

Фото: wikipedia is licensed under Public Domain Дайан Китон

Да-да, именно посуда стала главным элементом декора её мексиканской кухни. И этот приём — настолько прост и гениален, что повторить его можно в любом доме, даже если у вас совсем небольшая кухня.

Цвет сквозь стекло

Стеклянные фасады шкафов традиционно считаются непростыми в оформлении. Всё, что вы туда ставите, видно как на витрине. Многие выбирают универсальную белую или прозрачную посуду, чтобы не нарушать гармонию. Но Дайан Китон поступила иначе — и не прогадала.

На полках её кухонных шкафов — яркие тарелки, расписные чаши, разноцветные бокалы. Благодаря стеклу они не просто выполняют свою функцию, а становятся частью интерьера. Это похоже на витрину уютного кафе где-нибудь в Тоскане — живую, насыщенную, настоящую.

Вдохновляющая альтернатива ремонту

Что особенно подкупает в этом приёме — его доступность. Не нужно перекрашивать стены, менять фасады или затевать дорогой ремонт. Достаточно заменить пару наборов посуды — и белая кухня заиграет новыми красками. Это идеальный способ внести перемены без особых затрат.

Кстати, дизайнер Исфира Дженсе подтверждает: стеклянные шкафы — идеальная возможность не только продемонстрировать красивую посуду, но и аккуратно добавить цвета в нейтральное пространство.

Она даже предлагает использовать внутри шкафов обои или плитку — так фон становится более интересным, а сама композиция обретает глубину, пишет yahoo.com.

Уточнения

Да́йан Ки́тон (англ. Diane Keaton; настоящее имя — Да́йан Холл, англ. Diane Hall; род. 5 января 1946, Лос-Анджелес, США) — американская актриса театра и кино, кинорежиссёр и продюсер.



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