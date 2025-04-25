Аренда без согласия? Готовьтесь к скандалу, штрафу и соседскому суду

Сдаёте квартиру? Скоро вам, возможно, придётся спрашивать разрешения у соседей. В Госдуму вносят законопроект, который предлагает ввести обязательное письменное согласие соседей на аренду. И это не всё: авторы инициативы хотят наказывать собственников за сдачу жилья без оформления договора и без разрешения жильцов подъезда.
Юрист Юрий Капштык назвал инициативу неоднозначной:
"Конституция гарантирует неприкосновенность жилища, а Гражданский кодекс разрешает собственнику распоряжаться им по своему усмотрению — сдавать, продавать, дарить. Поэтому требование получать согласие соседей может нарушать базовые права владельца".
Но ситуация сложнее, чем кажется. Соседи могут быть недовольны шумными арендаторами или постоянной сменой жильцов. Иногда это перерастает в личную неприязнь, особенно если квартира сдаётся исключительно для "пассивного дохода".
"Может возникнуть межличностный конфликт — соседи просто не захотят, чтобы рядом жили арендаторы, и будут категорически против", — поясняет Капштык.
Юрист отмечает: управляющая компания не обязана контролировать, кто именно живёт в квартире, если это не влияет на работу коммунальных систем.
"Если нет жалоб и всё функционирует как надо, какая тогда роль у управляющей компании? Почему она должна следить за арендаторами?" — задаётся вопросом Капштык.
Сдавая квартиру, собственник уже несёт ответственность — в том числе за сохранность общедомового имущества. Но и арендаторы должны соблюдать порядок, а для контроля за ними можно использовать существующие механизмы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
"Если жильцы по договору поставлены на учёт в паспортном столе, Федеральная миграционная служба и так знает, кто где живёт. А арендодатели в большинстве случаев заинтересованы в стабильных и адекватных жильцах", — добавил эксперт.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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