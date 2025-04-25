Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терпение лопнуло: Бьянка Цензори ставит Канье Уэсту условие
Лучшие соседи капусты: эти растения сделают урожай в 2 раза больше
Скандал в шоу-бизнесе: за что Газманов разнёс Урганта после его выступления в Израиле?
Киркоров посвятил концерт в Петербурге памяти отца: папа бы отругал за отмену выступлений
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Остров на вкус: еда, в которую влюбляются с первого укуса
Воскрешение из мёртвых: раскрыта правда о клонировании животных
Золотая лихорадка Чаплина: столетний шедевр покажут на Каннском кинофестивале
Секрет, который скрывали: почему женщины теряют волосы после приёма Оземпика

Аренда без согласия? Готовьтесь к скандалу, штрафу и соседскому суду

2:11
Недвижимость

Сдаёте квартиру? Скоро вам, возможно, придётся спрашивать разрешения у соседей. В Госдуму вносят законопроект, который предлагает ввести обязательное письменное согласие соседей на аренду. И это не всё: авторы инициативы хотят наказывать собственников за сдачу жилья без оформления договора и без разрешения жильцов подъезда.

Ключи от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключи от квартиры

Свобода или нарушение прав

Юрист Юрий Капштык назвал инициативу неоднозначной:

"Конституция гарантирует неприкосновенность жилища, а Гражданский кодекс разрешает собственнику распоряжаться им по своему усмотрению — сдавать, продавать, дарить. Поэтому требование получать согласие соседей может нарушать базовые права владельца".

Когда соседи — не просто соседи

Но ситуация сложнее, чем кажется. Соседи могут быть недовольны шумными арендаторами или постоянной сменой жильцов. Иногда это перерастает в личную неприязнь, особенно если квартира сдаётся исключительно для "пассивного дохода".

"Может возникнуть межличностный конфликт — соседи просто не захотят, чтобы рядом жили арендаторы, и будут категорически против", — поясняет Капштык.

Где заканчивается контроль

Юрист отмечает: управляющая компания не обязана контролировать, кто именно живёт в квартире, если это не влияет на работу коммунальных систем.

"Если нет жалоб и всё функционирует как надо, какая тогда роль у управляющей компании? Почему она должна следить за арендаторами?" — задаётся вопросом Капштык.

А что с ответственностью

Сдавая квартиру, собственник уже несёт ответственность — в том числе за сохранность общедомового имущества. Но и арендаторы должны соблюдать порядок, а для контроля за ними можно использовать существующие механизмы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Если жильцы по договору поставлены на учёт в паспортном столе, Федеральная миграционная служба и так знает, кто где живёт. А арендодатели в большинстве случаев заинтересованы в стабильных и адекватных жильцах", — добавил эксперт.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Еда и рецепты
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать Аудио 
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Наука и техника
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров Аудио 
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Наука и техника
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Последние материалы
Киркоров посвятил концерт в Петербурге памяти отца: папа бы отругал за отмену выступлений
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Остров на вкус: еда, в которую влюбляются с первого укуса
Воскрешение из мёртвых: раскрыта правда о клонировании животных
Золотая лихорадка Чаплина: столетний шедевр покажут на Каннском кинофестивале
Секрет, который скрывали: почему женщины теряют волосы после приёма Оземпика
Бюджетный сегмент уходит в прошлое? Dacia готовит первый шаг к премиум-классу
Руки вырастут как у базуки: 5 лучших упражнений на бицепс для мужчин
Крупнейший фонд мира в кризисе: как технологический сектор стал его ахиллесовой пятой
Бородина предупредила гостей свадьбы о строгом дресс-коде: тятя Зина пришла в синем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.