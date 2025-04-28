Забудьте о химии: этот копеечный метод отчистит унитаз до блеска

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Туалет — это место, где мы все хотим чувствовать себя уютно и комфортно. Но не всегда уборка этого помещения приносит удовольствие. Что, если есть способ сделать процесс чистки проще и эффективнее?

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Соль — ваш верный помощник

Не спешите тратить деньги на дорогие химические средства. У вас уже есть все необходимое для эффективной уборки туалета — обычная поваренная соль. Она не только экологична, но и обладает множеством полезных свойств.

Соль обладает антибактериальным эффектом, устраняет запахи и слегка абразивна. Это именно то, что нужно для борьбы с известковым налетом и поддержания чистоты унитаза, уверяет ireceptar.cz.

Как соль борется с запахом?

Запах в туалете часто возникает из-за разложения органических веществ, которое происходит при участии бактерий. Антибактериальные свойства соли помогают уничтожить эти бактерии и предотвратить их дальнейшее размножение.

Что понадобится для уборки?

Для начала подготовьте все необходимое: чашку крупной соли, полстакана уксуса (желательно белого), несколько капель лимонного сока или эфирного масла и щетку для чистки.

Пошаговая инструкция

Насыпьте соль в унитаз, уделяя особое внимание загрязненным участкам. Перелейте уксус в распылитель и распылите его на соль. Это вызовет реакцию, которая проявится в виде вскипания. Добавьте несколько капель эфирного масла для усиления эффекта.

Этот простой и доступный способ уборки туалета поможет вам поддерживать чистоту и порядок без лишних усилий. Попробуйте и убедитесь сами, что уборка может быть не только эффективной, но и приятной.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.





Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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