Классика, которая всегда в тренде: как оформить квартиру без ошибок

Мода меняется, но в дизайне интерьера есть элементы, проверенные временем. Они остаются актуальными десятилетиями, независимо от трендов, и создают атмосферу настоящего уюта.
Такой стиль универсален: он гармонично смотрится почти в любом интерьере, кроме разве что экзотических направлений.
Секрет в сочетании: основа — спокойная классика, а наполнение можно варьировать, подстраиваясь под модные тенденции.
Базовые элементы:
крашеные стены в мягких тонах
белые двери и плинтусы
натуральный деревянный пол
Белый — не всегда про больничную чистоту. Молочные, сливочные, жемчужные оттенки делают пространство светлым, воздушным и тёплым.
Такие стены зрительно расширяют помещение и создают классическую, лёгкую атмосферу.
Идеал — натуральный дуб. Но при желании можно выбрать качественный ламинат или кварцвинил в натуральных оттенках.
Главное — сохранить ощущение тёплого, живого материала под ногами.
Белые дверные полотна и плинтусы были популярны ещё несколько десятилетий назад и до сих пор остаются в тренде.
Они создают гармоничный контраст с полом, подчёркивают аккуратность и легкость интерьера.
Светлые стены, натуральный пол, белые детали — это беспроигрышная основа для любого дома. Такой интерьер легко адаптировать под новые веяния, просто меняя мебель, текстиль или декор.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?