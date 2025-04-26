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Классика, которая всегда в тренде: как оформить квартиру без ошибок

1:50
Недвижимость

Мода меняется, но в дизайне интерьера есть элементы, проверенные временем. Они остаются актуальными десятилетиями, независимо от трендов, и создают атмосферу настоящего уюта.

интерьер экологичный
Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
интерьер экологичный

Классическая отделка с современным акцентом

Такой стиль универсален: он гармонично смотрится почти в любом интерьере, кроме разве что экзотических направлений.
Секрет в сочетании: основа — спокойная классика, а наполнение можно варьировать, подстраиваясь под модные тенденции.

Базовые элементы:

  • крашеные стены в мягких тонах

  • белые двери и плинтусы

  • натуральный деревянный пол

Белые стены и потолок: уют, а не стерильность

Белый — не всегда про больничную чистоту. Молочные, сливочные, жемчужные оттенки делают пространство светлым, воздушным и тёплым.
Такие стены зрительно расширяют помещение и создают классическую, лёгкую атмосферу.

Деревянный пол: натуральность вне времени

Идеал — натуральный дуб. Но при желании можно выбрать качественный ламинат или кварцвинил в натуральных оттенках.
Главное — сохранить ощущение тёплого, живого материала под ногами.

Белые двери и плинтусы: из моды не выйдут никогда

Белые дверные полотна и плинтусы были популярны ещё несколько десятилетий назад и до сих пор остаются в тренде.
Они создают гармоничный контраст с полом, подчёркивают аккуратность и легкость интерьера.

Всё вместе: рецепт вечного уюта

Светлые стены, натуральный пол, белые детали — это беспроигрышная основа для любого дома. Такой интерьер легко адаптировать под новые веяния, просто меняя мебель, текстиль или декор.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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