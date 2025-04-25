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Стиралка или скорая? Что произойдёт, если не стирать одежду с этикеткой

2:32
Недвижимость

Даже если вещь выглядит идеально чистой и пахнет свежестью, она может скрывать то, чего не видно невооружённым глазом. Доктор Мануэль Висо, специалист по неотложной медицине и гематологии, сравнивает состояние одежды, только что купленной в магазине, с "гуатеке из бактерий" — настоящей бактериальной вечеринкой.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Поводом для его пояснений стали многочисленные комментарии в соцсетях, где люди спорят: обязательно ли стирать новую одежду перед первым использованием? Ответ однозначный — да.

Не только химия

Одна из главных причин — химические вещества, которыми обрабатываются ткани на производстве. Это фиксаторы цвета, антистатик, средства против сминания и другие соединения. Они могут вызывать не только раздражения, но и обострения кожных заболеваний, например, атопического дерматита. Даже если раньше у вас не было проблем с кожей, реакция может проявиться неожиданно.

Наибольшую опасность представляют вещи, контактирующие с телом напрямую:

  • нижнее белье
  • пижамы
  • футболки
  • постельное белье
  • синтетическая одежда

Сколько рук трогало эту вещь

Доктор Висо акцентирует внимание и на другом: кто и сколько раз прикасался к одежде до вас. Это примерочные, склады, возвраты, упаковка, доставка — цепочка контактов длинная. С каждым новым звеном увеличивается риск заноса бактерий и вирусов.

А теперь представьте, насколько выше этот риск при покупке одежды в секонд-хенде. Популярность винтажной моды и устойчивого потребления растёт, особенно среди молодёжи. И тут важна гигиена: одежду из комиссионки лучше стирать при температуре не ниже 60 °C, чтобы избавиться от микробов.

Основные правила первой стирки

Чтобы минимизировать риски, доктор Висо даёт несколько простых рекомендаций:

  • Всегда следуйте инструкциям на ярлыках.
  • Стирайте при высоких температурах, если ткань это позволяет.
  • Не смешивайте новую одежду с ношеной — возможен перенос краски и микробов.
  • Выворачивайте вещи наизнанку — грязь и бактерии скапливаются именно там.
  • Не перегружайте барабан: это вредит и одежде, и стиральной машине.

Первый шаг к безопасности — не надевать вещи сразу из магазина. Одежда должна пройти хотя бы одну стирку.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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