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Забудь про приставшую яичницу: кулинарный лайфхак, который спасёт сковороду и твои нервы

1:46
Недвижимость

Многие боятся готовить в нержавеющей стали: всё прилипает, сложно отмыть, страшно перегреть. Но именно такую посуду выбирают шефы, потому что она служит десятилетиями, не выделяет токсинов и подходит для всего — от яичницы до стейков.

Готовка
Фото: Own work by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Готовка

Главный секрет? Нужно правильно разогреть сковороду перед добавлением масла. Вот что делать по шагам.

Шаг 1. Прогрейте сковороду и проверьте водным тестом

Капните немного воды на сухую сковороду. Если капли шипят — рано. Если собираются в шарик и скользят по дну — вы попали в точку. Только теперь можно добавлять масло.

Шаг 2. Вливайте масло и следите за температурой

Уберите остатки воды, влейте масло и дождитесь, пока оно не начнёт поблёскивать и двигаться "волнами". Для жарки на сильном огне используйте масло с высокой температурой дымления — подойдёт авокадо или рапсовое. Оливковое и сливочное — только для средних температур.

Шаг 3. Не торопитесь с едой

Перед тем как положить еду, промокните её бумажным полотенцем — влага вызывает прилипание. И не перегружайте сковороду, иначе еда не поджарится, а потушится.

Шаг 4. Терпение — ваш друг

Не трогайте еду, пока она не образует румяную корочку. Проверьте лопаткой: если не отлипает — дайте ещё пару секунд.

И напоследок — чистка

Нержавейку лучше мыть вручную, чтобы она служила дольше. Но один заход в посудомойку время от времени допустим. Для серьёзных загрязнений подойдёт смесь соды и средства Bar Keepers Friend с губкой Dobie.

Уточнения

Нержавеющая сталь (коррозионно-стойкие стали, в просторечье "нержавейка") — легированная сталь, устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах, обладающая термостойкими свойствами.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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