Этот способ покупки жилья обошёл ипотеку и нервы стороной

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На фоне роста цен и дорогой ипотеки рынок недвижимости в России постепенно нащупывает баланс. И, как ни удивительно, именно "вторичка" сегодня становится площадкой уверенных сделок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Выигрывает тот, кто платит сам

На вторичном рынке сейчас — неожиданный рост. При этом ипотека практически не участвует: большинство сделок заключаются за наличные. Почему так?

"Люди, которые пару лет назад вложили деньги под 20 % годовых, теперь получили хороший доход. И, так как цены на жильё росли медленно, они могут позволить себе на 30 % больше площади, чем раньше", — говорит Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов.

Лучший момент — сейчас

Снижение ключевой ставки может привести к росту спроса. А значит, выбор жилья уменьшится, и продавцы уже не будут охотно давать скидки. Сейчас — редкий момент, когда покупатель диктует условия.

"Когда рынок разогреется, предложений станет меньше. А пока есть шанс торговаться и выбирать лучшее", — считает Апрелев.

Первичный рынок буксует, но Москва — исключение

Новостройки в регионах пока не радуют динамикой. Количество сделок по долевому участию снижается. Однако в Москве за первый квартал 2025 года было зафиксировано рекордное число сделок — всё благодаря агрессивной стратегии банков и застройщиков.

"Они старались заключить максимум договоров на рассрочку до того, как Центробанк начнёт жёстко контролировать процесс", — поясняет Апрелев.

Когда банки наступают себе на горло

Схема рассрочки интересна, но не всегда прозрачна. Именно поэтому на смену ей приходит траншевая ипотека - проверенный и легальный механизм, при котором покупатель вносит лишь первый платёж, а банк платит остальное только после сдачи объекта.

"Это переводит риски с покупателей на банки. Потери минимальны даже при банкротстве застройщика", — уточняет эксперт.

Будущее — за траншевой моделью

Семейная ипотека уже активно использует этот подход. И если распространить его на весь рынок, это может кардинально изменить правила игры, сообщает Общественная Служба Новостей.

"Такой шаг вернул бы реальную управляемость рисками застройщикам и банкам, которые пока получают сверхприбыли без ответственности", — подводит итог Апрелев.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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