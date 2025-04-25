Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роман Османа оживает: чего ждать от экранизации Клуба убийств по четвергам Netflix
Внимание, отдыхаем больше: две короткие рабочие недели подряд
Забудьте про уксус: шашлык в томатном маринаде покорит всех
Вино Джорджа Лукаса покоряет Канны: какой секрет кроется в этих трёх купажах?
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Сладкий, хрустящий, без червяков: как вырастить идеальный горох
Зеркало врёт: лишние сантиметры — это не жир, а хитро замаскированная жидкость
ТОП-4 доступных направления для путешествий, если бюджет ограничен
За кулисами великолепия: особняк Перейр раскрывает свои двери и секреты этой весной

Белое и бешеное: здание, которое спорит с законами гравитации и здравого смысла

1:54
Недвижимость

Монпелье, столица Лангедока, в 2013 году устроил конкурс "архитектурных безумств", чтобы вдохнуть жизнь в городскую среду. Среди десятков смелых идей — здания в форме бамбукового эллипса, букета и гальки — именно "Белое дерево" стало символом новых горизонтов архитектуры.

Париж
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Париж

Этот проект объединил усилия сразу трёх архитектурных бюро: Sou Fujimoto Architects, Laisné-Roussel и OXO Architects. Построенное в 2019 году здание стало настоящим хитом.

Больше, чем дом

17 этажей, 113 квартир, галерея, ресторан, панорамный бар — всё это органично вписано в ландшафт города. И всё это на берегу реки Ле. Каждая квартира будто бы раскрыта в сторону солнца: террасы, балконы, нависающие беседки напоминают ветви, жадно ловящие свет и воздух. Форма — не просто эстетика, она продумана для циркуляции воздуха и адаптации к климату.

Экология, доступность, стиль

Город выдвинул строгие критерии: устойчивость, трамвайная доступность, социальная инклюзивность, сочетание оригинальности и функциональности. "Белое дерево" смогло соответствовать каждому из них.

За кулисами строительства

На стройке трудились 1500 человек. На реализацию проекта ушло четыре года и более 22 миллионов евро. Архитекторы внедрили около 20 инновационных решений. Сегодня квартиры здесь в большом спросе: будущих жильцов привлекает не только вид, но и продуманность интерьеров, в том числе скрытых этажей.

Сейчас "Белое дерево" — это уже не просто амбициозная задумка. Это реальность, в которой хочется жить.

Уточнения

Монпелье́ (фр. Montpellier МФА: , окс. Montpelhièr [mumpeˈʎɛ]) — один из крупнейших городов на юге Франции, седьмой по размеру во всей стране, коммуна, административный центр департамента Эро региона Окситания и центр метрополии Монпелье-Средиземноморье. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы
Новости спорта
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы Аудио 
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Наука и техника
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества Аудио 
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Авто
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Что придумал украинский режим? План Зеленского против плана Трампа Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Последние материалы
Роман Османа оживает: чего ждать от экранизации Клуба убийств по четвергам Netflix
Внимание, отдыхаем больше: две короткие рабочие недели подряд
Забудьте про уксус: шашлык в томатном маринаде покорит всех
Белое и бешеное: здание, которое спорит с законами гравитации и здравого смысла
Вино Джорджа Лукаса покоряет Канны: какой секрет кроется в этих трёх купажах?
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Сладкий, хрустящий, без червяков: как вырастить идеальный горох
Зеркало врёт: лишние сантиметры — это не жир, а хитро замаскированная жидкость
ТОП-4 доступных направления для путешествий, если бюджет ограничен
За кулисами великолепия: особняк Перейр раскрывает свои двери и секреты этой весной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.