Белое и бешеное: здание, которое спорит с законами гравитации и здравого смысла

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Монпелье, столица Лангедока, в 2013 году устроил конкурс "архитектурных безумств", чтобы вдохнуть жизнь в городскую среду. Среди десятков смелых идей — здания в форме бамбукового эллипса, букета и гальки — именно "Белое дерево" стало символом новых горизонтов архитектуры.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Париж

Этот проект объединил усилия сразу трёх архитектурных бюро: Sou Fujimoto Architects, Laisné-Roussel и OXO Architects. Построенное в 2019 году здание стало настоящим хитом.

Больше, чем дом

17 этажей, 113 квартир, галерея, ресторан, панорамный бар — всё это органично вписано в ландшафт города. И всё это на берегу реки Ле. Каждая квартира будто бы раскрыта в сторону солнца: террасы, балконы, нависающие беседки напоминают ветви, жадно ловящие свет и воздух. Форма — не просто эстетика, она продумана для циркуляции воздуха и адаптации к климату.

Экология, доступность, стиль

Город выдвинул строгие критерии: устойчивость, трамвайная доступность, социальная инклюзивность, сочетание оригинальности и функциональности. "Белое дерево" смогло соответствовать каждому из них.

За кулисами строительства

На стройке трудились 1500 человек. На реализацию проекта ушло четыре года и более 22 миллионов евро. Архитекторы внедрили около 20 инновационных решений. Сегодня квартиры здесь в большом спросе: будущих жильцов привлекает не только вид, но и продуманность интерьеров, в том числе скрытых этажей.

Сейчас "Белое дерево" — это уже не просто амбициозная задумка. Это реальность, в которой хочется жить.

Уточнения

Монпелье́ (фр. Montpellier МФА: , окс. Montpelhièr [mumpeˈʎɛ]) — один из крупнейших городов на юге Франции, седьмой по размеру во всей стране, коммуна, административный центр департамента Эро региона Окситания и центр метрополии Монпелье-Средиземноморье.



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