Смело забудьте о химии! Эти простые ингредиенты избавят туалет от накипи за несколько минут

Один из самых неудобных типов загрязнений в ванной — это известковый налет и желтые пятна в туалете. Часто кажется, что без мощных химикатов тут не обойтись, но есть способы справиться с проблемой, используя лишь простые продукты, которые найдутся на вашей кухне. Хотите узнать, как легко и безопасно избавить туалет от накипи и загрязнений?

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Сода и лимонная кислота: готовьте мощное очищающее средство

Пищевая сода — известный очиститель, который не только удаляет жир, но и помогает справиться с налетом. В сочетании с лимонной кислотой, которая обладает антибактериальными свойствами, эта пара становится настоящим оружием против известкового налета. Просто смешайте 1/3 стакана соды с ¼ стакана лимонной кислоты и посыпьте унитаз. Оставьте на 30 минут и смойте большим количеством воды. Ваш туалет будет сиять чистотой!

Сода и уксус: когда загрязнения более стойкие

Если налет устоялся и не поддается первой смеси, используйте другую комбинацию — пищевую соду и уксус. Это будет более агрессивное средство, которое отлично справляется с отложениями накипи и избавляет от неприятных запахов. Для этого смешайте 2 столовые ложки соды и 2 ложки уксуса, нанесите смесь на загрязненные участки и оставьте на 15 минут. После того как все тщательно смоете, унитаз снова будет чистым.

Яблочный уксус: дезинфекция и очищение в одном

Не забывайте об яблочном уксусе — он не только эффективно удаляет налет, но и обладает мощными дезинфицирующими свойствами. Смешайте полстакана яблочного уксуса с соком одного лимона и нанесите смесь на поверхность унитаза. Подождите около 12 минут и смойте теплой водой. Такой рецепт — идеальный способ поддержания чистоты.

Уточнения

Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.