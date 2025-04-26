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Ошибка при выборе поликарбоната может разрушить теплицу — как её избежать

1:43
Недвижимость

Хотите ранние овощи и крепкий урожай? Тогда теплица — необходимость. Особенно если живёте в зоне рискованного земледелия, где без укрытия капризные культуры не выживают. А если климат благоприятный, теплица поможет ускорить созревание и продлить сезон.

Теплица
Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Теплица

Раньше для укрытия использовали стекло или плёнку. Сегодня им на смену пришёл поликарбонат — прочный, удобный и долговечный материал. Но важно выбрать "тот самый", иначе вместо урожая можно получить головную боль.

Монолитный или сотовый

Монолитный поликарбонат — прочный и прозрачный, но не держит тепло и не гнётся. Его стоит использовать только на прямых, жёстких конструкциях, желательно с искусственным освещением.

Сотовый поликарбонат — идеален для теплиц. Он лёгкий, гибкий и благодаря воздушным прослойкам отлично сохраняет тепло.

Три критерия выбора

  • Толщина. Лист 4 мм подойдёт для мягкой зимы. Для снежных и ветреных регионов — не менее 6 мм. Если теплица будет отапливаться и использоваться круглый год — берите минимум 8 мм.
  • Плотность. Чем выше плотность (в кг/м²), тем прочнее лист. Слишком лёгкий лист легко промнётся, а плотный выдержит и ветер, и снег.
  • Защита от ультрафиолета. Обязательно проверьте наличие УФ-защиты. Надёжнее всего — листы с двойной защитой: добавки в материале и внешнее покрытие. Последнее наносят на одну сторону — и именно этой стороной лист должен смотреть наружу.

Уточнения

Тепли́ца - отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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