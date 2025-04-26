Всё по полочкам: как сэкономить каждый сантиметр на кухне и не потерять уют

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькая кухня может быть удобной и функциональной — главное, правильно подойти к её обустройству. Начните с анализа: что действительно необходимо вашей семье и чему вы готовы найти место на 7-10 м².

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Светлая кухня

Минимум необходимого — максимум пользы

Главные элементы: варочная панель, мойка, холодильник. Между ними стоит предусмотреть зону для готовки — минимум 60 см. Этого достаточно, чтобы комфортно работать.

Важность хранения

Верхние и нижние ярусы мебели должны работать на вас. Верхним шкафам предстоит выдержать большую нагрузку — внизу место уйдёт под технику. Используйте шкафы до потолка с откидными фасадами или мебельными жалюзи — удобно и экономит место.

Углы на пользу

Г-образная компоновка позволяет грамотно задействовать углы: "волшебные уголки", полки-карусели и бутылочницы помогут использовать даже самые узкие ниши.

Современная техника для маленькой кухни

Выбирайте встраиваемые приборы: узкие духовые шкафы, компактные варочные панели, холодильники высотой до потолка. Микроволновки с функцией гриля, мультиварки и кухонные процессоры сэкономят место и время.

Ящики — удобнее дверок

Выдвижные ящики — лучшее решение для нижнего яруса. Они обеспечивают легкий доступ и полную видимость содержимого. Даже за распашными дверками можно спрятать выдвижные корзины.

"Умные" системы и органайзеры

Разделители, трансформируемые отсеки и рейлинговые системы между ярусами помогут навести порядок и ускорить готовку. Всё под рукой — это экономия нервов.

Обеденная зона: важно не забыть

Стол — не роскошь, а необходимость. Для комфорта взрослому человеку требуется минимум 70 см пространства. Компактный круглый или узкий прямоугольный стол идеально впишется даже в небольшую кухню.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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