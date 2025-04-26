Всё красиво, но пусто: как наполнить интерьер характером

2:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь чувствовали, что интерьер вроде бы красивый, модный, практичный — но в нём как будто пусто? Причина часто кроется в отсутствии индивидуальности. И даже если проект делал профессионал, это ещё не гарантия, что в нём будет "ваше".

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер на чердаке

Интерьер, в котором нет "вас"

Когда-то все жили по единому интерьерному сценарию — советская стандартная мебель, потом "евроремонт" как у соседей, позже — копирование готовых стилистик. Всё это привело к одинаковым интерьерам, пусть и аккуратным.

Чем это плохо? Такой интерьер может быть удобным и даже эффектным, но он часто не рассказывает о хозяине. В нём нет характера, нет истории — а значит, нет глубины.

Идея — основа атмосферы

Персонализация начинается с концепции. Иногда это может быть:

История семьи или места.

Вдохновение любимым фильмом или путешествием.

Даже один предмет или вид из окна.

Важно, чтобы идея шла от вас — тогда интерьер будет говорить о вас, а не о каталоге.

Интерьер — не гарнитур

Одна из главных ошибок — стремление собрать интерьер из одной коллекции или одного магазина. Всё получается в едином стиле, но без изюминки. Такой интерьер сравним с полуфабрикатом: съедобно, но без вкусовой глубины.

Хороший способ добавить индивидуальности — найти баланс между масс-маркетом и уникальными элементами. Это могут быть:

Винтаж.

Ручная работа.

Необычные находки с барахолок.

Предметы с историей.

"Хочу" против "могу"

Иногда мы жертвуем тем, что нам действительно нравится, ради полной обстановки "как положено". Но лучше поступить наоборот: вложиться в 2-3 выразительные вещи, которые действительно вызывают эмоции, а остальное — докупить со временем.

Ремонт не должен быть вечным

Многие делают ремонт "на века", стараясь выбрать нейтральную классику, которая не надоест. Но вкус меняется, семья меняется, мода — тем более.

Хитрость в том, чтобы создать базу, готовую к изменениям:

Покраска стен, которую можно обновлять.

Timeless-отделка, вроде плитки "кабанчик" или паркета "ёлочкой".

Такая база — как хорошие джинсы: сочетается со всем и служит долго.

Индивидуальность как новая норма

Современные дизайнеры устали от идеальной выверенности. В тренде — уникальность, несовершенство и живое пространство. Интерьер, который развивается вместе с вами, — вот то, что действительно важно.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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