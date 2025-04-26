Как цвет штор может испортить даже идеальный ремонт

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шторы могут как растворяться в интерьере, так и задавать ему настроение. Как сделать так, чтобы они не выглядели чужеродно и не перегружали пространство?

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ефремов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка читает книгу в полумраке

Раствориться в интерьере

Когда в комнате много деталей — узоры на обоях, лепнина, контрастные элементы — лучше отдать предпочтение нейтральным шторам.

Они могут почти сливаться с цветом стен, образуя визуальный фон, который не отвлекает на себя внимание. Чтобы избежать ощущения монотонности, добавьте кант — он создаст деликатную границу.

Этот приём работает и в минималистичных интерьерах. Нейтральные занавески, поддерживающие тон мебели, позволяют подчеркнуть спокойствие атмосферы. А если захочется яркости, её легко внести подушками или покрывалами.

Если стены — пёстрые, выбирайте один из оттенков в узоре и дублируйте его в шторах. А другой можно использовать в обивке мягкой мебели — получится эффектное, но гармоничное сочетание.

Поддержать и усилить

Шторы могут "дружить" с разными элементами — и не обязательно со стенами. Один из классических приёмов — повторить ткань занавесок в чехлах для подушек. Удобно, красиво и легко обновляется по сезону.

Также отлично смотрятся комбинации с покрывалами, обивкой или коврами. Главное — не копировать оттенок буквально. Лучше — на пару тонов темнее или светлее. Разные узоры тоже можно сочетать, если они близки по цвету или геометрии.

Занавески могут отсылать даже к материалам мебели — например, к прожилкам мрамора, узору на терраццо или фактуре древесины. Или просто повторять форму мебели в принте.

Выйти на первый план

Если стены и мебель нейтральные, шторы могут взять на себя главную роль — с активным узором или ярким цветом. Это придаст пространству живость и акцент.

Даже шторы, которые "ни с чем не сочетаются", могут выглядеть уместно. Главное — чтобы цвет красиво контрастировал с остальной палитрой.

Интересный приём — сочетание нейтральных длинных штор и акцентных римских. Один элемент спокойный, другой — яркий. Баланс и стиль в одном решении.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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