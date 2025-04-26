Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Осуществимо: в России высказались о возобновлении работы Северных потоков
Кошка с разбитым сердцем: незаметные ошибки, которые ранят их сильнее слов
Листья живы, а помидоры пропали: две напасти, которые делят ваш урожай между собой
Каждое утро — новая вода: что происходит с Луной, пока все думают, что она мертва
Электрички СССР. В каких городах они были просто необходимы
Волшебный напиток для похудения и сна — всего 2 ингредиента
Пищевое, строительное, банное: зачем дачнику пять ведер
Lada Iskra идёт в серию: чем удивит россиян новая модель

Как цвет штор может испортить даже идеальный ремонт

2:20
Недвижимость

Шторы могут как растворяться в интерьере, так и задавать ему настроение. Как сделать так, чтобы они не выглядели чужеродно и не перегружали пространство?

Девушка читает книгу в полумраке
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ефремов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка читает книгу в полумраке

Раствориться в интерьере

Когда в комнате много деталей — узоры на обоях, лепнина, контрастные элементы — лучше отдать предпочтение нейтральным шторам.

Они могут почти сливаться с цветом стен, образуя визуальный фон, который не отвлекает на себя внимание. Чтобы избежать ощущения монотонности, добавьте кант — он создаст деликатную границу.

Этот приём работает и в минималистичных интерьерах. Нейтральные занавески, поддерживающие тон мебели, позволяют подчеркнуть спокойствие атмосферы. А если захочется яркости, её легко внести подушками или покрывалами.

Если стены — пёстрые, выбирайте один из оттенков в узоре и дублируйте его в шторах. А другой можно использовать в обивке мягкой мебели — получится эффектное, но гармоничное сочетание.

Поддержать и усилить

Шторы могут "дружить" с разными элементами — и не обязательно со стенами. Один из классических приёмов — повторить ткань занавесок в чехлах для подушек. Удобно, красиво и легко обновляется по сезону.

Также отлично смотрятся комбинации с покрывалами, обивкой или коврами. Главное — не копировать оттенок буквально. Лучше — на пару тонов темнее или светлее. Разные узоры тоже можно сочетать, если они близки по цвету или геометрии.

Занавески могут отсылать даже к материалам мебели — например, к прожилкам мрамора, узору на терраццо или фактуре древесины. Или просто повторять форму мебели в принте.

Выйти на первый план

Если стены и мебель нейтральные, шторы могут взять на себя главную роль — с активным узором или ярким цветом. Это придаст пространству живость и акцент.

Даже шторы, которые "ни с чем не сочетаются", могут выглядеть уместно. Главное — чтобы цвет красиво контрастировал с остальной палитрой.

Интересный приём — сочетание нейтральных длинных штор и акцентных римских. Один элемент спокойный, другой — яркий. Баланс и стиль в одном решении.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как вырастить голубику без особого ухода — проверено на практике
Садоводство, цветоводство
Как вырастить голубику без особого ухода — проверено на практике Аудио 
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Домашние животные
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле Аудио 
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Недвижимость
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Сводка с фронта: село Горналь освобождено и зачищено, Трамп готов выйти из мирных переговоров Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Последние материалы
Сводка с фронта: село Горналь освобождено и зачищено, Трамп готов выйти из мирных переговоров
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Осуществимо: в России высказались о возобновлении работы Северных потоков
Кошка с разбитым сердцем: незаметные ошибки, которые ранят их сильнее слов
Листья живы, а помидоры пропали: две напасти, которые делят ваш урожай между собой
Каждое утро — новая вода: что происходит с Луной, пока все думают, что она мертва
Электрички СССР. В каких городах они были просто необходимы
Волшебный напиток для похудения и сна — всего 2 ингредиента
Пищевое, строительное, банное: зачем дачнику пять ведер
Lada Iskra идёт в серию: чем удивит россиян новая модель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.