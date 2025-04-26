Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скуф — это звучит гордо: шутка Леры Кудрявцевой неожиданно стала комплиментом для Сергея Лазарева
Гибкость как у гимнастки вам гарантирована: уделите пару минут в день этому упражнению
Это изменит всё! Секретные детали сделки по газу между Москвой и Тегераном
Найден монстр древности: челюсти, которые ломали динозавров
Собрался за границу? Внимательно прочти статью
Секрет идеальных французских тостов: опытные кулинары выбирают этот хлеб
Кактусы с фруктами: почему стоит добавить их в свой рацион
Скребок вместо спортзала? Как массаж гуаша помогает подтянуть тело и снять усталость
19-116 тысяч рублей за карту: не спешите, пока не узнаете важные детали!

Когда красота перестала быть самоцелью: что скрывает советский конструктивизм

2:29
Недвижимость

Что, если бы искусство не просто украшало, а служило делу? В начале XX века в Советском Союзе именно так и решили. Новый мир требовал новых форм — и конструктивизм стал главным художественным ответом на вызовы времени.

Интерьер хрущёвки
Фото: Wikimedia Commons by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Интерьер хрущёвки

Архитектура, рождённая революцией

Классические фасады с лепниной и колоннами больше не вписывались в образ индустриального будущего.

На сцену выходит конструктивизм — стиль, который отказывается от излишеств в пользу функциональности. Он появился в 1915 году, расцвёл в 1920-х и активно развивался до конца 1930-х.

Вместо дворцов — фабрики, заводы, дворцы труда, рабочие клубы и общественные столовые, призванные освободить женщин от "кухонного рабства".

Кто стоял у истоков

Создателями направления стали Моисей Гинзбург, Константин Мельников и братья Веснины. В 1925 году они создают Объединение современных архитекторов (ОСА), где разрабатывают новый подход к проектированию, положивший начало функциональному методу.

Когда графика стала оружием

Конструктивизм не ограничился архитектурой. Массовая неграмотность и бедность требовали простого и понятного визуального языка.

Так появился уникальный стиль агитационной графики — чёткие формы, простая геометрия, коллажи, фотомонтаж, крупные надписи и яркий красный цвет.

Цель — не вдохновить, а объяснить и убедить. Конструктивисты создавали афиши, книги, плакаты — всё, что могло быть полезно обществу. Их подходы до сих пор используются в рекламе и дизайне.

Конструктивизм в интерьере

Жилые пространства в этом стиле напоминают немецкий баухаус: строгая геометрия, рациональность и уважение к инженерным конструкциям. Однако сегодня конструктивизм редко встречается в "чистом виде".

Даже в заведениях с ретро-стилистикой его часто смешивают с мид-сенчури и сталинским ампиром.

Искусство должно трудиться

Конструктивисты отвергали искусство ради искусства. Их кредо — создавать полезные вещи, служащие обществу. Их мечта — мир, где каждый будет окружён функциональной, красивой и доступной эстетикой.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Консервы, которые лучше оставить на полке
Еда и рецепты
Консервы, которые лучше оставить на полке Аудио 
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Садоводство, цветоводство
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Последние материалы
Чем российские авто не угодили? Вот почему 70% таксистов отказываются от отечественных машин
Грядка-провал: как спасти свеклу, если всё пошло не так
11 простых продуктов, которые наполнят организм витамином солнца
Реальное доказательство боя гладиатора со львом: вот что рассказывают 1800-летние останки мужчины
Пантера, енот и варан: Киркоров поразил выбором необычных покупок в Пулково
Его встречали как чудо, а продавали как утиль: история автомобиля-амфибии
Завод-невидимка: как 97% выручки сахарного завода зависит от одного секретного компонента
Вот какие приборы вытягивают ваши деньги даже в спящем режиме
Последний шанс для легенды: рискованная миссия для спасения "Хаббла"
Помолодеть на 10 лет за 8 тренировок: вот как заставить себя заниматься растяжкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.