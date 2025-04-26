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Вот какие приборы вытягивают ваши деньги даже в спящем режиме

2:46
Недвижимость

Каждая новая квитанция по ЖКХ — как лотерея: будет ли сумма приемлемой или снова больно ударит по бюджету? Хорошая новость в том, что многие статьи расходов можно существенно сократить. Главное — знать, где и как это сделать.

Женщина с кошельком
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с кошельком

Не переплачивайте за лишние услуги

Как только получите первую квитанцию, внимательно изучите список услуг. Среди них часто затесались абсолютно ненужные: радиоточка, домашний телефон, ТВ-антенна. Платежи за них незначительные, но в год набегает приличная сумма. Избавляйтесь от них — и почувствуете разницу.

Проверка теплоизоляции — приоритет номер один

Изношенные резинки на окнах и дверях — это деньги, которые вы буквально выбрасываете в окно. Из-за них квартира теряет тепло, а вы включаете обогреватели и топите воздух. Утеплите жилище: самостоятельно или с помощью специалистов. Это инвестиция, которая окупается.

Протечки — скрытые воры вашего бюджета

Даже капающий кран способен за месяц увеличить расход воды на кубометр. Проверьте счетчики: если крутятся, а вся вода перекрыта — ищите протечку. Чините кран, унитаз, трубы. А еще обратите внимание на срок поверки счетчиков — просроченные приборы лучше заменить.

Переходите на многотарифный счетчик

Электроэнергия ночью стоит почти вдвое дешевле. Установите многотарифный электросчетчик и запускайте стиральную машину, посудомойку или бойлер в ночное время. Простая мера — ощутимая экономия.

Вода: чем меньше — тем лучше

Мы часто тратим воду впустую. Закрывайте кран во время чистки зубов, используйте душ вместо ванны, установите счетчики. Посудомойка — еще один помощник: она тратит в 3-4 раза меньше воды, чем мы при ручной мойке.

Свет: важна каждая лампочка

Замените все лампы на энергосберегающие. Да, дороже, но служат они годами и потребляют гораздо меньше. Также отключайте из розетки технику — даже в спящем режиме она потребляет энергию и может стать источником пожара.

Выбирайте технику с умом

При покупке новой бытовой техники ориентируйтесь на класс энергоэффективности. Категория А — самая выгодная по расходу энергии. Пусть техника дороже на старте, но за год она себя оправдает.

Главное — начать

Экономия на коммуналке — не миф. Начав с мелочей, вы постепенно снизите платежи без ущерба для комфорта. А некоторые меры и вовсе требуют лишь внимания — не затрат.

Уточнения

Коммуна́льная кварти́ра (разг. коммуна́лка) — квартира, в изолированных жилых помещениях которой проживает несколько семей или жильцов.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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