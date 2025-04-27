Окна засияют: 5 шагов к кристальной чистоте — секреты опытных хозяек

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пора привести окна в порядок! Они давно требуют чистки, и лучше не откладывать это дело.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё окон

Когда солнечные лучи освещают квартиру, мы часто замечаем на стекле стойкие разводы. Чтобы окна снова сияли, следуйте этим советам:

Выберите подходящее время. Не мойте окна в жару, чтобы избежать разводов от быстросохнущей воды. Также не стоит делать это в мороз — вода может замерзнуть. Оптимальные условия — пасмурная погода при температуре не ниже 10 °C. Подготовьте инструменты. Вам понадобятся мягкая щетка, обезжиривающее средство, средство для мытья окон и, если есть, пылесос для мытья окон. Вместо пылесоса можно использовать мягкую губку, скребок или салфетку из микрофибры. Еще один бабушкин метод — газета с раствором спирта и воды, но будьте аккуратны, чтобы краска не попала на раму. Начните с рамы. Перед тем как мыть стекло, очистите оконную раму от пыли и грязи, чтобы не размазывать их по поверхности, советует kiskegyed.hu. Очистка стекла. Смешайте теплую воду с средством для мытья посуды и средством для мытья окон. Распылите раствор на стекло, но не переусердствуйте, чтобы не разнести грязь. Очистите поверхность круговыми движениями, а затем удалите воду горизонтальными движениями скребка, чтобы избежать разводов. В конце протрите труднодоступные углы салфеткой из микрофибры. Полировка. Если остались мокрые пятна, сразу же вытрите их, пока они не высохли. Если полосы все же видны, протрите их еще раз чистой тканью или кожаной салфеткой для окон.

Наслаждайтесь результатом! Ваши окна снова сияют, и теперь можно в полной мере наслаждаться прекрасным видом из окна!

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём.



Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.