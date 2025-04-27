Квартира мечты арендатора: назван простой секрет увеличения дохода от сдачи жилья

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин сообщил, что евроремонт может увеличить стоимость аренды квартиры на 10-20%.

Фото: Designed by Freepik by katemangostar is licensed under Public domian Квартира студия

По словам эксперта, на цену аренды жилья в первую очередь влияет его расположение — близость к центру города и станции метро. Однако если эти параметры уже не изменить, можно повысить стоимость аренды за счет ремонта.

"Универсальный и практичный ремонт "под евро" (свежая светлая покраска, минимальная мебель), наличие базовой техники и чистой сантехники, как правило, позволяет сдать на 10-20% дороже, чем такую же, но не подготовленную квартиру", — сказал Бахтин.

Эксперт подчеркнул, что ключевое правило для арендодателя — устанавливать рыночную цену аренды. Если стоимость будет занижена, доход будет меньше ожидаемого. Если же цена завышена, арендаторы могут быстро съехать, найдя более выгодные варианты, пишет Газета.Ru, цитируя эксперта.

Бахтин также добавил, что простои в аренде могут повторяться несколько раз в год, что в итоге приведет к снижению общего дохода за год.

По данным сервиса Яндекс Аренда, средняя стоимость аренды студий в российских городах-миллионниках за месяц снизилась на 3,1% и составила 28 тысяч рублей в марте 2025 года. За год этот показатель вырос на 3,6%.

Медианная стоимость однокомнатных квартир достигла 30 тысяч рублей (снижение на 2,4% за месяц и рост на 11,1% за год). Двухкомнатные квартиры стоят в среднем 39 тысяч рублей (-1,2% за месяц и +11,1% за год), а трехкомнатные — 55 тысяч рублей (-0,4% за месяц и +9,9% за год).

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





Евроремонт (от «евро-») — обывательский термин, широко распространённый в России и странах СНГ для обозначения особого типа (часто капитального) ремонта в жилых или коммерческих помещениях.



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