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Конец половой жизни: куда положить спать гостей, если ваша квартира очень маленькая

2:26
Недвижимость

Когда уютная, но тесная квартира становится местом временного приюта для друзей или родственников, появляется непростой вопрос: куда же их уложить? Хорошая новость — даже на 30 квадратных метрах можно организовать комфортное место для сна, не жертвуя своим личным пространством.

Интерьер квартиры
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер квартиры

1. Используйте силу трансформации

Диван-кровать или раскладное кресло — классика, проверенная временем. Но если в доме пока только обычный диван, пригодится даже надувной матрас. Современные модели быстро надуваются и вполне удобны. А главное — утром они исчезают из поля зрения.

Совет: храните надувной матрас и насос в шкафу — на случай внезапных визитов.

2. Балкон и подоконник — не только для цветов

Если у вас застеклённый балкон или широкий подоконник (особенно в новостройках), они могут стать временным спальным местом. На утеплённом балконе достаточно постелить матрас или толстое одеяло.

Важно: проверьте, нет ли сквозняков и достаточно ли там тепло ночью.

3. Матрас на полу — тоже решение

Не самый гламурный вариант, но вполне рабочий. Уложите тонкий японский футон или пару плотных одеял, добавьте подушку и мягкий плед — и готово. Уют легко создать не дорогой мебелью, а вниманием к деталям.

4. Куда деть вещи

Чтобы освободить место, временно переместите часть своих вещей: уберите стулья, отодвиньте журнальный столик, постарайтесь использовать вертикальное пространство — полки, вешалки, крючки.

Хитрость: используйте пустые чемоданы гостей как дополнительную мебель — на них можно положить поднос, книги или одеяло.

5. Психологический комфорт — важнее площади

Ночлег — это не только матрас, но и забота. Убедитесь, что у гостя есть отдельное одеяло, полотенце, вода рядом и немного уединения — пусть даже за ширмой или шторкой. Иногда даже маска для сна и беруши могут спасти ситуацию, если в комнате светло или шумно.

Даже если в квартире негде развернуться, важно помнить: впечатление останется не от количества квадратных метров, а от тепла приёма. Комфорт создают не стены, а внимание и доброжелательность.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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