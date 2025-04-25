Используйте это вместо органайзера — и забудьте про беспорядок

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда вы в последний раз задумывались о том, чтобы… закинуть поролоновую лапшу для плавания в кухонный ящик? Звучит безумно — но именно она способна решить проблему, которая раздражает на протяжении лет: скользящие по ящику органайзеры.

Фото: https://commons.wikimedia.org by XanderL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кухня

Лапша — это не только про бассейн

Проблема знакома многим: открываешь ящик — ложки ускакали в угол, разделители поехали к задней стенке, и вся система хранения превращается в хаос. Решение? Просто отрежьте кусок поролоновой лапши по длине пространства между органайзером и задней стенкой ящика, и вставьте его как упор. Всё - органайзер на месте, тишина, порядок.

Что нужно:

рулетка или линейка

лапша для плавания

острый нож или ножовка

Даже ребёнок справится за 5 минут.

А ещё лапша — это:

Органайзер для кухонной утвари

Вставьте вертикально кусок лапши в шкаф и сделайте прорези для ложек, половников или венчиков — всё на виду, ничего не падает.

Хранение швабр и веников

Горизонтально прикреплённая лапша с прорезями удержит длинные ручки у стены — ни одной опрокинутой швабры в кладовке.

Безопасность острых ножей

Нож в ящике? Добавьте "ножны" из поролона — разрезанный вдоль кусок лапши предотвратит порезы при поиске ложки.

Защита посуды от царапин

Обмотайте ручки кастрюль или проложите лапшу между сковородками — и прощай, сколы на эмали.

Уточнения

Органа́йзер (англ organizer) — изначально небольшая книга, содержащая календарь, адресную книгу и блокнот, служащая для организации информации о личных контактах и событиях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.