Используйте это вместо органайзера — и забудьте про беспорядок

Когда вы в последний раз задумывались о том, чтобы… закинуть поролоновую лапшу для плавания в кухонный ящик? Звучит безумно — но именно она способна решить проблему, которая раздражает на протяжении лет: скользящие по ящику органайзеры.
Проблема знакома многим: открываешь ящик — ложки ускакали в угол, разделители поехали к задней стенке, и вся система хранения превращается в хаос. Решение? Просто отрежьте кусок поролоновой лапши по длине пространства между органайзером и задней стенкой ящика, и вставьте его как упор. Всё - органайзер на месте, тишина, порядок.
Что нужно:
рулетка или линейка
лапша для плавания
острый нож или ножовка
Даже ребёнок справится за 5 минут.
Вставьте вертикально кусок лапши в шкаф и сделайте прорези для ложек, половников или венчиков — всё на виду, ничего не падает.
Горизонтально прикреплённая лапша с прорезями удержит длинные ручки у стены — ни одной опрокинутой швабры в кладовке.
Нож в ящике? Добавьте "ножны" из поролона — разрезанный вдоль кусок лапши предотвратит порезы при поиске ложки.
Обмотайте ручки кастрюль или проложите лапшу между сковородками — и прощай, сколы на эмали.
Органа́йзер (англ organizer) — изначально небольшая книга, содержащая календарь, адресную книгу и блокнот, служащая для организации информации о личных контактах и событиях.
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