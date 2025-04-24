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Забудьте про двухъярусные кухни: как одно дизайнерское решение сделало кухни удобнее и просторнее

1:54
Недвижимость

Помните двухъярусные кухонные островки из 90-х и начала 2000-х? Эти конструкции казались настоящим дизайнерским открытием: визуально отделяли зону готовки от обеденной, добавляли глубины и уровней. Но время показало — не всё, что выглядит интересно, работает удобно.

кухня
Фото: https://commons.wikimedia.org by Pavimento Moderno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня

Почему они были популярны

Когда открытые планировки только входили в моду, двухъярусные островки стали компромиссом. Они создавали ощущение зонирования: вроде бы всё вместе, но визуально разделено.

Верхняя часть обычно служила барной стойкой, а нижняя — рабочей поверхностью. Казалось бы, удобно!

А потом стало тесно

На практике всё оказалось не так радужно. Такие островки "съедали" пространство, особенно в небольших кухнях. Вместо эргономики — лишние уровни, углы и визуальный шум. Готовить становилось не комфортнее, а наоборот — сложнее.

К тому же двухъярусные острова мешали полноценному обзору, нарушая ту самую открытую планировку, ради которой их и устанавливали.

Что пришло на смену

Сегодня дизайнеры всё чаще выбирают одноуровневые кухонные острова. Они:

  • выглядят лаконично;
  • обеспечивают больше места для готовки и хранения;
  • легко вписываются в современные интерьеры.

Ставка сделана на простоту и чистоту линий. Никаких лишних ступенек и перегибов. Всё на одном уровне — и для глаз, и для рук.

А ещё - новый тренд

Интересная деталь: всё чаще можно встретить островки, выходящие за пределы стен кухни. Такая конструкция словно продолжает помещение, расширяя пространство и добавляя удобства.

Это особенно актуально в квартирах-студиях, где кухня — часть общего пространства.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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