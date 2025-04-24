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Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы

1:13
Недвижимость

Весна в самом разгаре, и многие из нас снова задаются вопросом: как охладить дом, не включая кондиционер на полную катушку и не разоряясь на электричество?

Кондиционер
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
Кондиционер

Вентиляторы лишь гоняют горячий воздух, испарительные охладители помогают, но незначительно. А что, если бы существовал способ охлаждать воздух естественным путём, используя силу природы? Он существует — и называется канадский (или провансальский) колодец.

Что это такое и как это работает

Это не "умный гаджет" и не новая технология. Всё просто: канадский колодец — это система подземных труб, через которые проходит воздух, прежде чем попасть в дом. Благодаря тому, что на глубине земля имеет более стабильную и прохладную температуру, горячий воздух успевает остыть, пока идёт по трубам. Результат — охлаждение помещения без затрат на электроэнергию и при этом постоянная вентиляция.

Работает это на принципе естественной конвекции: прохладный воздух входит в дом, вытесняя горячий. Тем самым обновляется застоявшийся воздух и снижается температура — и всё это без необходимости открывать окна.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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