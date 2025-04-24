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Монета в морозилке: самый странный, но гениальный трюк — может спасти ваше здоровье

2:10
Недвижимость

Звучит абсурдно: положить монету в морозильную камеру и… оставить её там. Но за этой, на первый взгляд, нелепой идеей скрывается гениальное решение одной из самых коварных проблем, с которой сталкивается каждый, кто уезжает из дома надолго. Этот лайфхак уже стал вирусным — и не зря.

Девушка ест ночью
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка ест ночью

Современная жизнь немыслима без морозильника: он спасает нас от бесконечной готовки, позволяет делать запасы и экономить деньги. Но есть одно "но": если произойдет сбой питания, а вы не заметите — это может стоить вам здоровья.

Электричество могло отключиться, а затем снова включиться, пока вы были в отпуске. Продукты могли разморозиться и снова замёрзнуть — а вы, ни о чём не подозревая, спокойно съедите курицу, которая уже "умерла".

Как работает трюк с монетой

Прежде чем уехать, возьмите обычный стакан, налейте в него воды и заморозьте. Как только вода превратится в лед, положите сверху любую монету и снова уберите стакан в морозильник.

Теперь — внимание! Когда вернётесь домой, первым делом загляните в морозилку. Если монета по-прежнему лежит на поверхности льда — всё в порядке. Морозильник работал стабильно. А вот если монета утонула и лежит на дне — значит, лёд растаял и снова замёрз. И вот это уже повод пересмотреть содержимое морозильной камеры — и, возможно, что-то без сожалений выбросить.

Почему это важно

Повторная заморозка — это не просто изменение текстуры продуктов. Это может быть реально опасно. Размороженные и снова замороженные продукты теряют не только вкус. Бактерии, которые успели активироваться при плюсовой температуре, могут вызывать пищевые отравления, даже если визуально еда выглядит "нормально".

Монета в стакане — простейший индикатор, который не требует батареек и срабатывает всегда. Он ничего не стоит, но может сохранить не только продукты, но и ваше здоровье. Особенно полезен этот способ для тех, кто часто уезжает: в командировки, отпуска, на дачу. 

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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