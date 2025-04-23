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Хитроумный трюк с полиэтиленовым пакетом: рвать больше не придётся

2:05
Недвижимость

Несмотря на все попытки ограничить их использование, полиэтиленовые пакет продолжают оставаться частью повседневной жизни. Когда магазины начали сокращать выдачу бесплатных пакетов, кто-то стал носить с собой многоразовые сумки, кто-то — ворчать на кассах, а кто-то — просто стал платить за каждый новый.

Пакеты
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Пакеты

Но глобально это мало что изменило: люди продолжают активно использовать полиэтиленовые пакеты не только для покупок, но и в быту — выбрасывают в них мусор, заворачивают остатки еды, складывают одежду и мелочи. Их возможности почти безграничны, и именно поэтому так раздражает момент, когда очередной узел вдруг оказывается слишком тугим и неподдающимся.

Почему люди рвут пакеты — и как перестать это делать

Плотный узел, завязанный на пакете, кажется мелочью — пока не наступает момент, когда его нужно развязать. Кто-то бросается резать пакет ножницами, кто-то с силой дёргает и в итоге рвёт его. Всё потому, что никто не объяснил, как справиться с этим иначе.

Между тем существует очень простой и при этом эффективный способ, который позволяет без труда открыть даже самый тугой узел. Люди, которые давно пользуются этим лайфхаком, уверяют: если знать один секрет, полиэтиленовые пакеты можно использовать снова и снова, не повреждая их.

Суть метода в том, чтобы создать правильное напряжение на узле. Сначала нужно аккуратно скрутить верхнюю часть пакета, которая выходит из узла. Затем — плотно прижать получившиеся два конца друг к другу. Как только это сделано, натяжение перераспределяется, и узел начинает сам собой ослабевать.

В результате пакет открывается без усилий, ножниц и раздражения. При этом сам материал не повреждается, и упаковку можно использовать повторно. Этот приём работает не только с пакетами, но и со шнурками. Главное — не переусердствовать, особенно если материал слишком тонкий: чрезмерная сила может его повредить.

Уточнения

Полиэтиле́новый паке́т — применяемый для переноски и хранения вещей и материалов мешок, изготовленный из полиэтилена (полиэтиленовой плёнки).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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