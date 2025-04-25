Белая кухня покоряет с первого взгляда — но один момент всех пугает

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мода на "евроремонт" принесла в наши дома не только новые материалы, но и стремление к экспериментам. Один из таких экспериментов — тёмные полы и черный ламинат — обернулся разочарованием. Особенно для женщин: на тёмной поверхности слишком хорошо видна пыль, и уборка превращается в бесконечную битву.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

Белый цвет — не такой уж маркий

Парадоксально, но факт: на белом фоне пыль почти незаметна, в отличие от тёмного. Белая кухня визуально чище, свежее и… просторнее. А ещё - она не надоедает. Это универсальный фон для творчества и перемен.

Универсальность в каждой детали

Белый вписывается в любой стиль: прованс, минимализм, лофт, хай-тек. Он уместен и в просторной кухне, и в скромной хрущёвке, делая её визуально больше и светлее.

Добавьте акцентов — и кухня заиграет

Необязательно делать всё белым. Черные или красные детали создадут эффектный контраст. Голубые, зелёные или жёлтые акценты добавят уюта или отсылку к деревенскому стилю. Даже пара подушек или абажуров может полностью изменить атмосферу.

Материалы, которые стоит попробовать

Белый отлично "дружит" с натуральным деревом. Например, деревянные фасады на фоне белых стен — стильное и тёплое решение. Или наоборот: белый фон и тёплая деревянная столешница.

В лофте можно выделить стену под кирпич. Добавьте картины, цветы или постеры — получится уютно и современно.

Камень, бетон и… дизайнерские фантазии

Белый сочетается с мрамором, гранитом и их имитациями. Особенно эффектно смотрится на полу. А модный дизайнерский бетон стал звёздным материалом в стиле гранж — из него делают даже мебель.

Всё же не без минусов

Белый цвет расширяет пространство и отражает свет, но на нём видно грязь и пятна от кофе. Главное — не переборщить, иначе рискуете получить интерьер в духе операционной.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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