Грязнее мусорного ведра: вот как почистить стиральную машину изнутри

Идея о том, что стирка сама по себе очищает стиральную машину, давно устарела. Эксперты предупреждают: остатки моющих средств и грязь с одежды не исчезают бесследно — они оседают внутри устройства и со временем приводят к серьёзным проблемам.
По словам специалистов, внутри машины скапливаются не только плохо растворённый порошок или излишки кондиционера. Внутренние части нередко "хранят" ворсинки, крошки бумаги из карманов и другие мелочи, которые пользователь даже не замечает. Всё это — идеальная среда для размножения грибка и бактерий, а также причина возможных поломок.
Производители советуют не откладывать регулярную чистку. При частом использовании машинки — особенно если она запускается ежедневно — санитарную обработку стоит проводить не реже одного раза в месяц. Современные модели иногда оснащаются функцией автоматической очистки или подают сигнал, когда пришло время ухода.
Ограничьте количество моющих средств. Слишком много порошка и кондиционера затрудняют ополаскивание и вызывают накопление отложений. Кроме того, это может привести к появлению пятен на одежде.
Оставляйте крышку приоткрытой после стирки. Таким образом вы проветриваете внутренности машины и предотвращаете образование сырости и плесени.
Очищайте фильтр от ворса после каждой стирки. Регулярный уход за фильтром значительно улучшает работу устройства и снижает риск поломки.
Если у вашей модели предусмотрена функция самоочистки, достаточно следовать инструкции из руководства. Если такой функции нет, подойдут проверенные домашние методы.
Метод 1: Отбеливатель
Налейте 300 мл средства непосредственно в барабан и запустите полный цикл стирки без белья. Это поможет дезинфицировать внутренности машины.
Метод 2: Белый уксус
Добавьте 500 мл уксуса в отсек для порошка и включите обычную стирку. Уксус отлично справляется с остатками мыла и нейтрализует запахи.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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