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Самые неприхотливые растения, которые украсят даже тёмную прихожую

3:19
Недвижимость

Вы замечали, как сразу преображается комната, стоит лишь поставить в угол фикус или расставить по подоконникам горшки с фиалками? Без живых растений интерьер кажется незавершённым, как будто в нём чего-то не хватает.

Комнатные растения
Фото: Own work by User:Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комнатные растения

И речь не только о красоте. Цветы дарят нам атмосферу уюта, умиротворения и даже улучшают микроклимат в доме.

Живой интерьер: как зелень влияет на атмосферу

Многолетние растения делают воздух чище, регулируют влажность и помогают глазам отдохнуть после целого дня за экраном. Грамотно подобранные цветы могут даже визуально изменить пространство — добавить глубины или зонировать комнату. Особенно эффектно они смотрятся в кашпо или на многоуровневых подставках.

Цветы и план: где, что и зачем

Выбирая растения, важно учесть не только личные предпочтения, но и условия квартиры: размер помещения, освещение, влажность. Подоконники — классика, но современные интерьеры позволяют фантазировать: подвесные кашпо, зеленые стены, встроенные светильники. Главное — подумать об освещении заранее.

В спальню — только самые "спокойные"

Цветы с сильным ароматом или активным кислородопоглощением — не лучший выбор для спальни. Лучше обратить внимание на мирт, фиалки, каланхоэ или спатифиллум. Уют добавят подвесные композиции, растения в кадках или даже "живые шторы" из зелени на подоконнике. Свет и листья могут создавать магическую игру теней.

Ванная комната: мини-джунгли за закрытой дверью

Да, даже ванную можно озеленить! Особенно тропическими растениями вроде папоротников или хлорофитума. Если есть окно — отлично. Если нет — подумайте о подсветке. Зеленые уголки у раковины или душа добавят ощущение отдыха и уюта, как в отпуске у моря.

Гостиная, полная жизни

Большие горшечные растения могут стать центром всей композиции гостиной. А ампельные или вьющиеся виды помогут зонировать пространство. Один кактус на журнальном столике — и уже уютнее. А встроенные в полки светильники превратят простую зелень в дизайнерское решение.

Даже прихожая может зазеленеть

Самая тёмная комната в доме тоже может приютить растения. Главное — выбирать стойкие и неприхотливые: плющ, фикус, циссус. Но даже они нуждаются в регулярном свете, пусть и искусственном.

Зависимость от сторон света

  • Юг: кактусы, олеандры, суккуленты.
  • Запад: цитрусовые, кофейные деревья, традесканция.
  • Восток: фуксии, азалии, диффенбахии.
  • Север: папоротники, сциндапсус, аглаонема.

Зелёная стена — акцент, который невозможно забыть

Живые стены в интерьере смотрятся ярко и свежо. Это не просто декор, а полноценный арт-объект. Особенно эффектны они на фоне спокойных оттенков. Главное — не переборщить и заранее продумать композицию: размер, чередование текстур и форм.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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