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Квартира поглощает свет — что делать, если окна не помогают

2:54
Недвижимость

Свет — главный союзник уюта. Но что делать, если окна выходят на север, напротив стоит дом или тень от дерева не даёт солнцу пробиться внутрь? Радикально изменить локацию невозможно, зато можно обмануть восприятие с помощью нехитрых дизайнерских приёмов.

Зеркало в интерьере
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Зеркало в интерьере

Белый цвет — ваш лучший друг

Белый цвет делает любое помещение визуально просторнее и светлее. Он отлично сочетается с тёплыми оттенками жёлтого, карамельного, бежевого и светлой древесиной. В тёмных квартирах желательно избегать холодных и насыщенных тонов — они "съедают" пространство.

Убираем лишнее — добавляем свет

Загромождённое пространство всегда кажется темнее. Каждая вещь отбрасывает тень — значит, всё ненужное должно уйти. Плюшевый медведь десятилетней давности? На выход. Громоздкая ваза, которую вы всё равно не любите? Туда же. Свобода от хлама — первый шаг к светлой квартире.

Зеркала: магия отражения

Один из самых эффективных способов увеличить количество света — добавить зеркала. Они отражают солнечные лучи, создавая ощущение простора. Но не переборщите: в небольшой комнате достаточно одного-двух зеркал, иначе получится зеркальный лабиринт.

Свет без препятствий

Днём окна должны быть максимально открыты. Если соседний дом слишком близко, повесьте лёгкий тюль — он пропустит свет, но создаст чувство уединённости. Внутри квартиры используйте стеклянные двери или откажитесь от них вовсе в комнатах, где не нужна приватность.

Грамотное освещение — ключ к атмосфере

В комнате должно быть минимум три источника света: общий, рабочий и акцентный. Лампы лучше выбирать с холодным белым светом, имитирующим дневное освещение. Оно не только визуально "раздвигает" стены, но и положительно влияет на работоспособность.

Модное решение — светлая древесина

Светлое дерево — тренд, который не сдаёт позиций. Оно добавляет тепла, визуально делает интерьер просторнее и при этом остаётся универсальным: подходит как для деревенского стиля, так и для минималистичных решений.

Чёрный — не враг света

Контрастные акценты — чёрная рамка, ножки у стульев, абажур — могут усилить яркость светлых элементов. Главное — мера. Одна-две тёмные детали добавят глубины, а не мрака.

Глянец и металл: сияние в интерьере

Отражающие поверхности — настоящая находка. Глянец, стекло, металлические элементы на мебели или в отделке потолка делают комнату ярче и интереснее, усиливая эффект от других приёмов.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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