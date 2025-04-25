Забудьте про пластик и бетон: как натуральные материалы меняют пространство

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите создать интерьер, который радует глаз и при этом не вредит планете? Добро пожаловать в мир эко-дизайна — не просто стиль, а философия осознанного подхода к пространству.

Фото: https://www.freepik.com by pvproductions Прикроватная тумба

Противоположность эпатажу и вычурности, эко — это гармония с природой и уважение к ресурсам. Здесь не важны модные тренды, важен принцип: минимальный вред окружающей среде и максимум пользы для человека.

Что такое эко-дизайн

Это не отдельный стиль, как лофт или ар-деко. Эко-интерьер — это позиция. Он может быть каким угодно: от рустика до ваби-саби. Главное — натуральные материалы, природные цвета, много света и минимум отходов.

Материалы, проверенные природой

Используются дерево, глина, камень, лен, хлопок, бумага. Даже роскошный интерьер может быть эко, если заменить пластик на ротанг, а синтетику — на джут или пробку.

Особое внимание — растениям и свету. Замените глухие двери на стекло, уберите тяжёлые шторы, впустите солнце. Даже цветовая гамма вдохновляется ландшафтами: морской берег, лес или степь — всё это можно "перевести" в интерьер.

Жизнь после жизни

Рециклинг — не только переработка, но и новая жизнь старых вещей. Винтажный чемодан может стать столиком, а старая рама — арт-объектом.

Эко-дизайн экономит не только материалы, но и ресурсы. Теплоизоляция, светодиоды, контроль освещения, ковры вместо обогревателей — всё это снижает нагрузку на природу и ваш кошелек.

Минимум лишнего, максимум смысла — вот формула эко-дизайна.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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