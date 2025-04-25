Вот что поставить на полку, если хочется уюта и простора

Открытые полки — настоящая находка для интерьера: лёгкие, воздушные, современные. Но вместе с эстетикой приходит и вызов — как расставить всё так, чтобы не казалось, что вы просто не успели убрать?
Никаких массивных шкафов: теперь всё на виду, а значит, нужно научиться не только хранить, но и красиво показывать. Давайте разберёмся, как сделать полки украшением, а не складом.
Перфекционизм — это хорошо, но не везде. Если на всех полках всё будет выстроено строго по линейке, взгляд просто устанет.
Выстраивать книги в один ряд — моветон. Так теряется пространство и объём. В ход идёт вся глубина полки:
Декор — это не только вещи, но и пустоты между ними. Если полка забита под завязку, никакой красоты не будет. Оставляйте свободные участки — они создают баланс.
И да, не бойтесь пустых полок. Лучше пусть будет полупусто, чем "как на барахолке". Со временем появятся новые книги и мелочи — и всё встанет на свои места.
Цветовая гамма полок должна либо поддерживать интерьер, либо стать ярким акцентом. Варианты:
Хорошо оформленные полки — это всегда диалог пустоты и наполненности, цвета и формы. Здесь важно не количество, а настроение.
Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?