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Вот что поставить на полку, если хочется уюта и простора

2:39
Недвижимость

Открытые полки — настоящая находка для интерьера: лёгкие, воздушные, современные. Но вместе с эстетикой приходит и вызов — как расставить всё так, чтобы не казалось, что вы просто не успели убрать?

Декор
Фото: https://www.freepik.com
Декор

Никаких массивных шкафов: теперь всё на виду, а значит, нужно научиться не только хранить, но и красиво показывать. Давайте разберёмся, как сделать полки украшением, а не складом.

Идеальный хаос: игра с симметрией

Перфекционизм — это хорошо, но не везде. Если на всех полках всё будет выстроено строго по линейке, взгляд просто устанет.

  • Используйте частичную симметрию — она создаёт опору для глаза.
  • Расставляйте книги не только вертикально, но и горизонтально, и даже под углом.
  • Между стопками добавляйте декор: вазы, статуэтки, свечи — что угодно, что радует глаз.
  • Так вы получите живую, "дышащую" композицию, которая притягивает взгляд.

Используйте глубину

Выстраивать книги в один ряд — моветон. Так теряется пространство и объём. В ход идёт вся глубина полки:

  • На задний план — крупные предметы: картины, рамы, постеры.
  • Спереди — книги и декор помельче, уложенные слоями.
  • Главное — не переборщить. Слои должны дополнять друг друга, а не мешать.

Не забывайте про воздух

Декор — это не только вещи, но и пустоты между ними. Если полка забита под завязку, никакой красоты не будет. Оставляйте свободные участки — они создают баланс.

И да, не бойтесь пустых полок. Лучше пусть будет полупусто, чем "как на барахолке". Со временем появятся новые книги и мелочи — и всё встанет на свои места.

Цвет — решает

Цветовая гамма полок должна либо поддерживать интерьер, либо стать ярким акцентом. Варианты:

  • Нейтральные цвета — в тон стенам и мебели.
  • Контрастные элементы — если хотите сделать акцент, но он должен "перекликаться" с остальными деталями в комнате.

А что делать, если на полке сотни разноцветных книг

  • Смириться и полюбить этот хаос.
  • Спрятать всё в обложки, коробки или корзины.
  • Разложить по цвету, создав радугу или градиент.
  • И особенно выигрышно смотрятся полки на фоне контрастной стены — тёмной, яркой или с узором.

Главный секрет

Хорошо оформленные полки — это всегда диалог пустоты и наполненности, цвета и формы. Здесь важно не количество, а настроение.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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