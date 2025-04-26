Ипотека на минимум: почему короткие сроки — это выгодно

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт по фондовому рынку компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев рассказал, что в условиях текущих высоких ставок по ипотеке (около 30%) выгоднее всего брать кредит на минимально возможные сроки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кредит

Он привел пример: если необходимо внести небольшую доплату при обмене квартиры, то вместо того чтобы брать более дорогой потребительский кредит под 50% и выше, можно взять ипотеку на один-два года, внеся первоначальный взнос в размере 70-90% стоимости квартиры.

"Схема ипотечного платежа сейчас не влияет на выгоду. Проценты начисляются по одной и той же ставке, и в каждый месяц вы будете платить ровно те деньги, которые вы должны банку", — заметил Селезнев.

Селезнев объяснил, что дифференцированный платеж позволяет быстрее погашать основную сумму долга, но сумма ежемесячного платежа будет меняться. В то же время аннуитетный платеж предполагает равные ежемесячные выплаты, однако в первые месяцы большая часть суммы идет на погашение процентов, а не основного долга, пишет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.

По словам эксперта, оба варианта погашения ипотечного долга с математической точки зрения равнозначны. Выбор между ними зависит от того, какой способ удобнее для заемщика — ускоренное погашение или равномерные платежи.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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