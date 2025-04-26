Майские мошенники: как не стать жертвой фейковых скидок и аренды жилья

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В преддверии и во время майских праздников резко возрастает количество случаев мошенничества. Виктор Иевлев, руководитель отдела информационной безопасности группы компаний "Гарда", сообщил, что в данный период в интернете наблюдается рост числа мошеннических рассылок с ложными скидками и фишинговых сайтов и приложений, связанных с арендой жилья.

Фото: https://t.me/mediamvd Телефонные мошенники

Эксперт объяснил, что фейковые скидки могут приходить в виде SMS-сообщений, уведомлений в мессенджерах и соцсетях, а также через электронные письма. В этих сообщениях обещают несуществующие скидки на популярные товары, такие как электроника, брендовая одежда и обувь, модная косметика и многое другое. Обычно такие письма включают ссылки на мошеннические сайты, которые выглядят как известные маркетплейсы и интернет-магазины. После перехода по ним пользователи теряют деньги, не получая обещанных товаров.

Еще одной распространенной схемой мошенничества в майские дни, по словам эксперта, являются предложения по аренде жилья. Злоумышленники требуют предоплату, после чего исчезают. При этом мошенники создают поддельные сайты популярных сервисов аренды жилья и копируют их мобильные приложения. Эти приложения распространяются через мессенджеры, социальные сети и официальные магазины приложений. Хотя их срок жизни в магазинах короткий, в сезон отдыха этого времени хватает, чтобы найти жертву.

Иевлев, которого цитирует Газета.Ru, дал несколько рекомендаций по защите от таких рисков. Он посоветовал быть внимательными и проверять сайты, на которые вы заходите, использовать только официальные сервисы аренды жилья, не загружать приложения из ненадежных источников, проверять подлинность интернет-магазинов и не переходить по ссылкам в SMS и сообщениях от неизвестных отправителей.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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