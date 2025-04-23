9 простых приёмов, чтобы насекомые не залетали в окна

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С первыми тёплыми днями вместе с солнцем в дом стремятся и непрошеные гости — мухи, мошки и мелкие мошки. Эксперт по борьбе с вредителями Джонатан Николлс поделился простыми и эффективными способами защитить свой дом от крылатых захватчиков.

Фото: https://www.freepik.com by kotkoa Окно со ставнями

1. Проверяйте окна и двери на герметичность

Даже небольшие щели становятся "воротами" для насекомых. Убедитесь, что уплотнители целы, а створки закрываются плотно.

2. Установите москитные сетки

Это один из самых надёжных способов защитить дом. Сетки можно установить не только на окна, но и на двери или вентиляционные отверстия.

3. Не оставляйте еду на виду

Фрукты на столе, крошки на подоконнике — всё это приглашение для мошек и мух. Храните продукты в закрытых контейнерах.

4. Регулярно выносите мусор

Особенно органический. Даже немного залежавшихся очистков — и в доме уже рой мух.

5. Используйте натуральные репелленты

Эфирные масла лаванды, цитрусовых, мяты или эвкалипта отпугивают многих насекомых. Поставьте аромалампу или распылите состав у окон.

6. Проветривайте — но с умом

Проветривание важно, но открывайте окна на проветривание, а не настежь. Особенно в вечерние часы, когда активность насекомых возрастает.

7. Чистите водостоки и подоконники

Влажные участки и скопление пыли — идеальные условия для насекомых. Не давайте им повода остаться.

8. Используйте ловушки для мошек и фруктовых мушек

Простые ловушки с уксусом или вином в банке, прикрытой плёнкой с дырочками, работают безотказно.

9. Поддерживайте порядок на кухне

Засохший сок на столешнице или капли сиропа на бутылке — это уже "шведский стол" для мошек. Чистая кухня = минимум насекомых.

Весна — не повод терпеть насекомых в доме. Несколько простых шагов, и вы будете наслаждаться тёплой погодой без звенящих в ушах мух.

Уточнения

Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных.



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