9 простых приёмов, чтобы насекомые не залетали в окна

С первыми тёплыми днями вместе с солнцем в дом стремятся и непрошеные гости — мухи, мошки и мелкие мошки. Эксперт по борьбе с вредителями Джонатан Николлс поделился простыми и эффективными способами защитить свой дом от крылатых захватчиков.
Даже небольшие щели становятся "воротами" для насекомых. Убедитесь, что уплотнители целы, а створки закрываются плотно.
Это один из самых надёжных способов защитить дом. Сетки можно установить не только на окна, но и на двери или вентиляционные отверстия.
Фрукты на столе, крошки на подоконнике — всё это приглашение для мошек и мух. Храните продукты в закрытых контейнерах.
Особенно органический. Даже немного залежавшихся очистков — и в доме уже рой мух.
Эфирные масла лаванды, цитрусовых, мяты или эвкалипта отпугивают многих насекомых. Поставьте аромалампу или распылите состав у окон.
Проветривание важно, но открывайте окна на проветривание, а не настежь. Особенно в вечерние часы, когда активность насекомых возрастает.
Влажные участки и скопление пыли — идеальные условия для насекомых. Не давайте им повода остаться.
Простые ловушки с уксусом или вином в банке, прикрытой плёнкой с дырочками, работают безотказно.
Засохший сок на столешнице или капли сиропа на бутылке — это уже "шведский стол" для мошек. Чистая кухня = минимум насекомых.
Весна — не повод терпеть насекомых в доме. Несколько простых шагов, и вы будете наслаждаться тёплой погодой без звенящих в ушах мух.
Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных.
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