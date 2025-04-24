Не выбрасывайте старые простыни: вот как они спасают дом от беспорядка и ненужных трат

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Порвались, полиняли, износились? Старые простыни — вовсе не мусор. Это настоящая находка для тех, кто любит порядок, уют и полезные мелочи своими руками. Вот 5 удивительно практичных способов вдохнуть в них вторую жизнь.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Расстеленная постель

Пылезащита без затрат

Во время ремонта, покраски или даже при длительном хранении вещей используйте простыни вместо пленки. Они закроют мебель, книги и коробки от пыли и брызг. Отрежьте по размеру и зафиксируйте — просто, эффективно и экологичноля питомца

Фланелевая простыня легко превращается в уютный чехол для подушки, из которой можно смастерить лежанку. Такой чехол легко стирать и менять. Это идеальное применение старой ткани — комфортно и практично.

Тряпки для уборки на годы вперёд

Нарежьте простыню на квадраты разного цвета — для кухни, ванной, пыли. Они впитывают влагу, не рвутся и многоразовы. Так вы не только сэкономите, но и снизите риск переноса бактерий между зонами.

Обновите коробки для хранения

Картонная коробка, обтянутая тканью, превращается в стильный органайзер. Немного клея, ножницы, лишняя простыня — и готово. Идеально для игрушек, сезонной одежды или документов.

Переезд без пузырчатой плёнки

Скрутите хрупкие вещи в старую простыню — и ничего не разобьётся. Закрепите резинками — и готово. Экологично и бесплатно.

А если лень — просто пожертвуйте

Чистые, но ненужные простыни с радостью примут приюты или пункты переработки. Главное — выстирать перед передачей.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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