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Громоздкая мебель и открытые полки — как они портят интерьер

1:33
Недвижимость

Кажется, всё чисто, на полу нет носков, а квартира всё равно выглядит так, будто в ней царит хаос? Такое бывает. И дело не в вашей неаккуратности — а в интерьере.

Квартира студия
Фото: Designed by Freepik by katemangostar is licensed under Public domian
Квартира студия

1. Открытые системы хранения — ловушка для глаза

На фото в каталогах — красота: стильные полки, книги, вазочки, свечи. Но в реальной жизни такие открытые конструкции быстро превращаются в визуальный шум. Всё, что не идеально разложено, — уже "мусор" для восприятия.

Что делать:

  • Используйте закрытые фасады, ящики, корзины.

  • Минимализм на виду — порядок внутри.

2. Громоздкая мебель — главный пожиратель воздуха

Старые стенки, тяжёлые диваны и огромные шкафы занимают не только метры, но и визуальное пространство. Комната кажется перегруженной, даже если она пуста.

Совет:

Выбирайте мебель на ножках, модульные конструкции, трансформеры. Чем больше пола видно — тем легче "дышит" интерьер.

3. Хаос по мелочи — всё портит

Ну и, конечно, беспорядок. Даже если он локальный — стол в вещах, открытая коробка или неубранная одежда — он задаёт тон всей комнате.

Что поможет:

  • Привычка возвращать вещи на место

  • Мини-уборка каждый день

  • Генеральная — раз в неделю

Уют начинается не с дорогого дивана, а с того, что не мешает глазам. Пространство должно дышать — и тогда вам самим захочется быть дома чаще.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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