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Личность в интерьере: вещи, которые делают квартиру вашей

2:31
Недвижимость

Замечали, что в одной квартире чувствуешь тепло и расслабление, а в другой — будто попал в зал ожидания? Всё дело в том, что интерьер говорит. Он может приободрить, утомить, рассмешить или даже испугать. Главное — научиться его "слушать".

Интерьер квартиры
Фото: Designed by Freepik by wuttichai1983 is licensed under Public domian
Интерьер квартиры

Тепло — не в бюджете

Один из главных мифов — уют требует больших вложений. На самом деле, важен баланс. Много вещей — давит. Мало — пусто. Работает принцип "трёх слоёв":

  • Базовый: стены, пол, потолок

  • Функциональный: мебель, свет

  • Декоративный: текстиль, картины, растения

Главное — не конкуренция между слоями, а гармония. Яркая мебель — спокойные стены. Пёстрые обои — лаконичная обстановка.

Цвет: как невидимый дирижёр

Цвета управляют настроением.

  • Холодные оттенки — расслабляют. Отличны для спальни.

  • Тёплые — заряжают энергией. Подходят для кухни и гостиной.

Но избыток даже любимого цвета утомляет. Лучше акценты: одна стена, текстиль, посуда.

Свет: творец уюта

Центральная люстра — прошлый век. Комбинируйте источники:

  • торшеры,

  • точечный свет,

  • гирлянды.

Жёлтый — для уюта, холодный белый — для работы. Светом можно "приподнять" потолок или расширить коридор.

Свобода мебели и текстур

Попробуйте отойти от стены — диван по центру и кресло у окна мгновенно создают зону для отдыха. Даже в маленькой квартире можно зонировать пространство, просто поставив стол поперёк комнаты.

Тактильность решает: стекло и глянец красиво, но пусто. Добавьте лен, плетёные корзины, керамику — и комната заиграет.

Зеркала, зелень и память

Зеркало у окна удвоит свет, напротив картины — усилит эффект. Но избегайте отражения беспорядка.

Растения не только декор. Даже мох в рамке оживляет пространство.

А вот личные вещи — придают интерьеру душу. Фото, старые книги, любимая кружка с котом — это и есть настоящий стиль.

Тренды ≠ ваш дом

Футуризм может быть модным, но если сердце тянется к потертым комодам и скатертям в цветочек — не предавайте себя. Идеальный интерьер — не тот, что лайкают, а тот, в котором вы живёте с удовольствием.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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