Весна зовёт за стол — не в кухне, а на террасе. 25 апреля — идеальный повод накрыть обед на свежем воздухе. И если хочется сделать это красиво, вдохновиться стоит стилем Чаба Далла Зорза: её сервировки — словно из интерьерного журнала, но повторить их проще, чем кажется.
Никаких клетчатых скатертей и резких контрастов. Только нежные оттенки, мягкие линии и свежая зелень вокруг.
"Настоящий шик — в умении пригласить к столу без громких жестов. Просто, со вкусом, с любовью к деталям", — такой подход делает стиль Чаба узнаваемым и вдохновляющим.
Не обязательно иметь большую террасу или дизайнерскую мебель. Достаточно пары растений, хорошей погоды и желания создать атмосферу. Так вы подарите близким не просто ужин, а особое воспоминание.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!