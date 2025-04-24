Стол, который пахнет мятой: как устроить обед-приглашение в весну

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Весна зовёт за стол — не в кухне, а на террасе. 25 апреля — идеальный повод накрыть обед на свежем воздухе. И если хочется сделать это красиво, вдохновиться стоит стилем Чаба Далла Зорза: её сервировки — словно из интерьерного журнала, но повторить их проще, чем кажется.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сервировка стола

Секрет стиля Чаба — не в роскоши, а в продуманной простоте

Никаких клетчатых скатертей и резких контрастов. Только нежные оттенки, мягкие линии и свежая зелень вокруг.

"Настоящий шик — в умении пригласить к столу без громких жестов. Просто, со вкусом, с любовью к деталям", — такой подход делает стиль Чаба узнаваемым и вдохновляющим.

Что нужно, чтобы воссоздать атмосферу весеннего уюта

Светлая льняная скатерть

Беж, слоновая кость или белый — идеально. Главное, чтобы она свободно ниспадала по краям и создавала спокойный фон.

Керамическая посуда с цветочными узорами

Разные тарелки? Да. Но в одной гамме. Нежно-зелёные, розовые, с винтажным духом — именно они придают сервировке "душу".

Цветные бокалы

Низкие, простые, из стекла аквамаринового, янтарного или пудрового цвета. Они добавляют весенней лёгкости.

Живые цветы на столе

Ранункулюсы, пионы, розы — в невысокой вазе или керамической кружке. Композиция должна быть непринуждённой и живой.

Зелень вокруг

Горшки с базиликом, мятой, розмарином и лимонным деревом превращают террасу в маленький сад.

Обед, который говорит за вас

Не обязательно иметь большую террасу или дизайнерскую мебель. Достаточно пары растений, хорошей погоды и желания создать атмосферу. Так вы подарите близким не просто ужин, а особое воспоминание.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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