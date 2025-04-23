Сколько стоит ваша жизнь? Одно неверное движение с водонагревателем — и вот вам ответ

2:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый раз, заходя в ванную, многие задаются вопросом: нужно ли отключать водонагреватель перед купанием? Ведь время от времени появляются пугающие новости о несчастных случаях, связанных с электричеством в ванной. Но что говорят специалисты?

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водонагреватель

Всё зависит от установки

Современные водонагреватели — это далеко не опасные монстры, как может показаться. Они оснащены целым набором систем защиты: от заземления до автоматических выключателей при утечке тока и перегреве. Но важно другое — насколько правильно всё это установлено и обслуживается.

"При правильной установке и регулярном техобслуживании риск поражения током минимален", — утверждают эксперты по электробезопасности.

К сожалению, статистика показывает, что инциденты чаще всего происходят из-за старых, неисправных или неправильно подключённых устройств. Среди главных причин — отсутствие заземления, неисправные автоматы защиты и самодельный монтаж.

Когда стоит отключить бойлер?

Если вы чувствуете хоть малейшие сомнения по поводу безопасности прибора — смело отключайте его на время купания. Особенно это актуально:

для старых моделей без современных систем защиты,

при использовании детьми,

если есть проблемы с электропроводкой.

Проточные бойлеры — особый случай. Они работают только при наличии потока воды, поэтому отключить их "на время купания" попросту невозможно. Тут всё решает качество установки и исправность защиты.

Как обезопасить себя?

Чтобы минимизировать риски, достаточно соблюдать несколько простых, но важных правил:

Устанавливайте только сертифицированные приборы, подходящие для влажных помещений.

Обращайтесь к квалифицированным электрикам, а не к "мастерам на все руки".

Регулярно проверяйте состояние бойлера и проводки.

Обязательно ставьте устройства защитного отключения (УЗО).

Не пользуйтесь повреждёнными приборами.

Не размещайте электроприборы рядом с ванной или душем.

Главное — спокойствие

Современные водонагреватели действительно безопасны. Но если вам спокойнее купаться при выключенном бойлере — сделайте это. Да, риск минимален. Но не нулевой.

Настоящая безопасность начинается не с выключателя, а с правильного выбора, установки и ухода за устройством. И никакие "ритуальные отключения" не заменят профессионального подхода.

Уточнения

Водонагреватель — устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения. Для нагрева воды водонагреватель использует жидкое, твёрдое или газообразное топливо, электроэнергию или теплоноситель от внешнего источника энергии. По принципу действия водонагреватели делятся на накопительные и проточные.



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