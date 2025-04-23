Кооператив Бест Вей: появились злоумышленники с поддельной печатью кооператива

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Официальные представители кооператива сообщают, что появилась группа, представляющаяся новоизбранным руководством кооператива, создавшая фишинговый имейл кооператива — всего на одну букву отличающийся от настоящего, а также поддельную печать. Правоохранительные органы давно извещены, доследственная проверка ведется — но пока деятельность злоумышленников не пресечена.

Фото: Пресс-служба Бест Вей Митинг в защиту кооператива Бест Вей

Так называемая инициативная группа обращалась с требованием, провести выборы новых уполномоченных кооператива. Юристы поясняют: "Поскольку кооператив очень большой и территориально распределенный — "на пике" в нем было более 20 тыс. пайщиков изо всех регионов России, в нем непрямая демократия: проводятся собрания кооперативных участков, которые выбирают уполномоченных этих кооперативных участков. И уже уполномоченные выбирают председателя Совета кооператива, сам Совет кооператива, а совет назначает правление кооператива. Уполномоченные избраны после принятия нового устава кооператива — в 2021 году на пять лет, все они, слава Богу, живы-здоровы, никто из них с себя полномочий не слагал, какая необходимость их сейчас переизбирать?".

"Некоторые члены этой группировки, — подчеркивают юристы, — обратились в совет кооператива буквально с требованием провести перевыборы на некоторых участках — причем даже из обращавшихся не все являются членами кооператива. Причина? "Часть уполномоченных находится за границей". И что, запрещено находиться за границей?"

"Лидер этой группы живет в городе Волжский Республики Марий Эл, он местный политик — пусть попробует прийти в мэрию и предложить провести перевыборы например, в связи с тем, что к местным депутатам, по его заинтересованным оценкам, снизился уровень доверия, — говорят юристы кооператива, — Да его отправят на освидетельствование в ПНД! Потому что выборы проводятся в установленные законом сроки. Точно также происходит в кооперативе: выборы проходят в установленные уставом сроки".

Но требованиями дело не ограничилось, подчеркивают активисты кооператива, группа заявила о самочинном проведении выборов: мол, у нас же в кооперативе демократия. "То есть в ответ на отказ совета кооператива назначить выборы на некоторых участках эти люди не стали действовать в рамках закона — оспаривать отказ от назначения выборов в суде, если они считают, что он незаконный и необоснованный, а решили действовать самочинно — провести "выборы", причем на всех участках! С липового имейла разослали уведомления по некой очень старой — чуть ли не 2020 года — технической базе данных пайщиков с фамилиями на латыни и старыми имейлами, которая оказалась у них в руках, и якобы выбрали всех новых уполномоченных! Причем пайщики, которые не участвовали в этом шоу (а в нем участвовало несколько десятков человек, да и те, возможно, были упомянуты без своего согласия), были объявлены проголосовавшими "за". А после выборов изготовили липовую печать кооператива, и теперь ставят ее на своих письмах".

Это статья УК "Самоуправство" в чистом виде, утверждает наш юридический эксперт. "И все, кто участвует в этой противоправной деятельности, ставит свои подписи, являются соучастниками преступления", — добавляет он. При этом мотив инициативной группы эксперт оценивает как попытку перехватить управление кооперативом и активами кооператива, направив соответствующие документы в налоговую — например, оригинал нового устава, якобы принятый якобы избранными новыми уполномоченными. "Там в конце концов разберутся, — говорит он, — но на это может уйти время. Цель — попытаться получить временный доступ к финансовым активам кооператива". "То есть речь идет о покушении на хищение", подчеркивает юридический эксперт.

Если случится разбирательство на тему "кто здесь власть", может произойти приостановка выплат средств выходящим из кооператива пайщикам, подчеркивают наши эксперты. Сейчас выплаты ведутся под контролем суда и прокуратуры — так как кооператив вовлечен в уголовное дело, связанное с компанией "Гермес": правоохранительные органы объявили его аффилированной структурой. Тем не менее может произойти обращение самопровозглашенных руководителей с их поддельной печатью в банки, за которым прокуратура не уследит, и при возникновении такого риска настоящее руководство кооператива обратится за временной блокировкой счетов.

Pravda.Ru стало известно, что и Совет кооператива, и уже сотни пайщиков направили заявления в налоговую, в которых требуют не допустить приема и рассмотрения документов от "инициативной группы" как от нелегалов, не представляющих кооператив.

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