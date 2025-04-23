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Умная техника, глупая настройка: как испортить мойку одним щелчком

2:41
Недвижимость

Ты только что запустил посудомойку, а вместо сияющей чистоты — мутный налёт на тарелках и стаканах? Не спеши ругать технику или звать мастера. В 90% случаев проблема решается за 5 минут. Главное — знать, на что обратить внимание.

Посудомоечная машина
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посудомоечная машина

Вот 7 причин, почему твоя посуда выходит из посудомойки с неприятными разводами, и что с этим можно сделать.

1. Закончилась соль

Соль — не каприз, а необходимость. Без неё вода остаётся жёсткой, а это идеальные условия для известкового налёта.

Что делать:
Проверь индикатор и досыпь соль в нужный отсек. Инструкция тебе в помощь.

2. Неверные настройки

Даже умная техника требует точных данных. Если ты не настроил ПММ под жёсткость воды, результат предсказуем.

Что делать:
Используй тест-полоску или узнай уровень жёсткости в водоканале. Подстрой машинку под реальность.

3. Перебор с солью

Иногда соли слишком много, особенно если что-то просыпалось мимо.

Что делать:
Проверь отсек: возможно, соль попала не туда. Если крышка неплотно закручена или треснула — купи новую.

4. Проблемы с моющим средством

Слишком много, слишком мало, некачественное — всё это приводит к белым разводам.

Что делать:
Пересмотри дозировку и выбери нормальное средство. Не заливай его куда попало и не мешай всё подряд.

5. Посудомойка грязная

Если фильтры и форсунки забиты жиром и крошками — ждать отмытости бессмысленно.

Что делать:
Чисть ПММ минимум 2-3 раза в год. Используй спецсредства или лимонную кислоту.

6. Сломался датчик жёсткости

Если техника не понимает, сколько соли нужно, налёт будет всегда.

Что делать:
Если всё выше ты уже проверил, но налёт остаётся — зови мастера. Вероятно, придётся заменить деталь.

7. Плохой напор воды

Недостаточное давление = плохое полоскание = налёт.

Что делать:
Проверь давление. Временно — запусти цикл с дополнительным ополаскиванием. Постоянно слабый напор? Ставь насос.

Профилактика — твоя главная стратегия

  • Чисти машину регулярно.

  • Проверяй и настраивай уровень жёсткости воды.

  • Используй качественную соль и моющие средства.

  • Не закладывай таблетки 3 в 1 в короткие циклы.

  • Загружай посуду грамотно.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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