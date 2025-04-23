Умная техника, глупая настройка: как испортить мойку одним щелчком

Ты только что запустил посудомойку, а вместо сияющей чистоты — мутный налёт на тарелках и стаканах? Не спеши ругать технику или звать мастера. В 90% случаев проблема решается за 5 минут. Главное — знать, на что обратить внимание.
Вот 7 причин, почему твоя посуда выходит из посудомойки с неприятными разводами, и что с этим можно сделать.
Соль — не каприз, а необходимость. Без неё вода остаётся жёсткой, а это идеальные условия для известкового налёта.
Что делать:
Проверь индикатор и досыпь соль в нужный отсек. Инструкция тебе в помощь.
Даже умная техника требует точных данных. Если ты не настроил ПММ под жёсткость воды, результат предсказуем.
Что делать:
Используй тест-полоску или узнай уровень жёсткости в водоканале. Подстрой машинку под реальность.
Иногда соли слишком много, особенно если что-то просыпалось мимо.
Что делать:
Проверь отсек: возможно, соль попала не туда. Если крышка неплотно закручена или треснула — купи новую.
Слишком много, слишком мало, некачественное — всё это приводит к белым разводам.
Что делать:
Пересмотри дозировку и выбери нормальное средство. Не заливай его куда попало и не мешай всё подряд.
Если фильтры и форсунки забиты жиром и крошками — ждать отмытости бессмысленно.
Что делать:
Чисть ПММ минимум 2-3 раза в год. Используй спецсредства или лимонную кислоту.
Если техника не понимает, сколько соли нужно, налёт будет всегда.
Что делать:
Если всё выше ты уже проверил, но налёт остаётся — зови мастера. Вероятно, придётся заменить деталь.
Недостаточное давление = плохое полоскание = налёт.
Что делать:
Проверь давление. Временно — запусти цикл с дополнительным ополаскиванием. Постоянно слабый напор? Ставь насос.
Чисти машину регулярно.
Проверяй и настраивай уровень жёсткости воды.
Используй качественную соль и моющие средства.
Не закладывай таблетки 3 в 1 в короткие циклы.
Загружай посуду грамотно.
Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.
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