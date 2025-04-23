Фломастер на диване — не приговор: инструкция по спасению

Один неосторожный взмах рукой — и любимый фломастер оставляет след на столе, одежде или даже лице ребёнка. И хотя надпись гордо называется "перманентной", на деле удалить её можно. Главное — знать, как подойти к каждой поверхности.
Всё дело в составе: спирт, пигмент и смолы обеспечивают моментальное высыхание и устойчивость к выгоранию. Маркер цепляется за любую щель — будь то пористая ткань или гладкий пластик. Обычная вода тут бессильна.
Но не всё потеряно! Вот чем можно спасти испачканные вещи:
1. Гладкие материалы (стекло, металл, пластик)
Спирт (медицинский, изопропиловый, водка, духи) — нанеси на ватный диск и промокни пятно.
Маркер сухого стирания — поверх старой надписи: новый растворит старый.
Зубная паста — нанеси, подожди пару минут и вытри.
Скотч — приклей, прижми и резко сорви.
Меламиновая губка — чудо-губка с абразивом. Только в перчатках!
2. Одежда и ткань
Пятновыводитель или отбеливатель — действуй строго по инструкции.
Гель для посуды — вымочи вещь на пару часов.
Уксус или лимонный сок (для белого) — осветлят, но не удалят полностью.
Внимание: абразивы и растворители могут испортить ткань!
3. Мебель, дерево, бетон
Сода, порошок, наждачка — подойдут для грубых, неполированных поверхностей.
WD-40, уайт-спирит — только с защитой рук и дыхания!
Не трогай лак и краску — останутся пятна или дырка.
4. Кожа и руки
Мицеллярная вода — мягко, эффективно.
Солнцезащитный крем — нанеси, подожди, сотри.
Не используй растворители — это опасно.
Не тереть абразивом ткань или кожу.
Не лить ацетон на деликатные материалы.
Не забывать проветривать помещение при работе с "химией".
Флома́стер — инструмент для письма и рисования при помощи краски, стекающей из резервуара к наконечнику из пористого материала — нейлона или войлока.
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