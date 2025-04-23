Фломастер на диване — не приговор: инструкция по спасению

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Один неосторожный взмах рукой — и любимый фломастер оставляет след на столе, одежде или даже лице ребёнка. И хотя надпись гордо называется "перманентной", на деле удалить её можно. Главное — знать, как подойти к каждой поверхности.

Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain фломастеры

Почему перманентный маркер так цепляется

Всё дело в составе: спирт, пигмент и смолы обеспечивают моментальное высыхание и устойчивость к выгоранию. Маркер цепляется за любую щель — будь то пористая ткань или гладкий пластик. Обычная вода тут бессильна.

Но не всё потеряно! Вот чем можно спасти испачканные вещи:

Убираем следы с разных поверхностей

1. Гладкие материалы (стекло, металл, пластик)

Спирт (медицинский, изопропиловый, водка, духи) — нанеси на ватный диск и промокни пятно.

Маркер сухого стирания — поверх старой надписи: новый растворит старый.

Зубная паста — нанеси, подожди пару минут и вытри.

Скотч — приклей, прижми и резко сорви.

Меламиновая губка — чудо-губка с абразивом. Только в перчатках!

2. Одежда и ткань

Пятновыводитель или отбеливатель — действуй строго по инструкции.

Гель для посуды — вымочи вещь на пару часов.

Уксус или лимонный сок (для белого) — осветлят, но не удалят полностью.

Внимание: абразивы и растворители могут испортить ткань!

3. Мебель, дерево, бетон

Сода, порошок, наждачка — подойдут для грубых, неполированных поверхностей.

WD-40, уайт-спирит — только с защитой рук и дыхания!

Не трогай лак и краску — останутся пятна или дырка.

4. Кожа и руки

Мицеллярная вода — мягко, эффективно.

Солнцезащитный крем — нанеси, подожди, сотри.

Не используй растворители — это опасно.

Что точно НЕ стоит делать

Не тереть абразивом ткань или кожу.

Не лить ацетон на деликатные материалы.

Не забывать проветривать помещение при работе с "химией".

Уточнения

Флома́стер — инструмент для письма и рисования при помощи краски, стекающей из резервуара к наконечнику из пористого материала — нейлона или войлока.





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