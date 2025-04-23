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Фломастер на диване — не приговор: инструкция по спасению

2:15
Недвижимость

Один неосторожный взмах рукой — и любимый фломастер оставляет след на столе, одежде или даже лице ребёнка. И хотя надпись гордо называется "перманентной", на деле удалить её можно. Главное — знать, как подойти к каждой поверхности.

фломастеры
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
фломастеры

Почему перманентный маркер так цепляется

Всё дело в составе: спирт, пигмент и смолы обеспечивают моментальное высыхание и устойчивость к выгоранию. Маркер цепляется за любую щель — будь то пористая ткань или гладкий пластик. Обычная вода тут бессильна.

Но не всё потеряно! Вот чем можно спасти испачканные вещи:

Убираем следы с разных поверхностей

1. Гладкие материалы (стекло, металл, пластик)

  • Спирт (медицинский, изопропиловый, водка, духи) — нанеси на ватный диск и промокни пятно.

  • Маркер сухого стирания — поверх старой надписи: новый растворит старый.

  • Зубная паста — нанеси, подожди пару минут и вытри.

  • Скотч — приклей, прижми и резко сорви.

  • Меламиновая губка — чудо-губка с абразивом. Только в перчатках!

2. Одежда и ткань

  • Пятновыводитель или отбеливатель — действуй строго по инструкции.

  • Гель для посуды — вымочи вещь на пару часов.

  • Уксус или лимонный сок (для белого) — осветлят, но не удалят полностью.

  • Внимание: абразивы и растворители могут испортить ткань!

3. Мебель, дерево, бетон

  • Сода, порошок, наждачка — подойдут для грубых, неполированных поверхностей.

  • WD-40, уайт-спирит — только с защитой рук и дыхания!

  • Не трогай лак и краску — останутся пятна или дырка.

4. Кожа и руки

  • Мицеллярная вода — мягко, эффективно.

  • Солнцезащитный крем — нанеси, подожди, сотри.

  • Не используй растворители — это опасно.

Что точно НЕ стоит делать

  • Не тереть абразивом ткань или кожу.

  • Не лить ацетон на деликатные материалы.

  • Не забывать проветривать помещение при работе с "химией".

Уточнения

Флома́стер — инструмент для письма и рисования при помощи краски, стекающей из резервуара к наконечнику из пористого материала — нейлона или войлока.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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